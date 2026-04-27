6 قتلى في حادث مروّع بعد اصطدام شاحنة بـ30 مركبة في كركوك

27 ابريل 2026 . الساعة 13:36 بتوقيت القدس
لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب 22 آخرون، أمس الأحد، إثر حادث سير مروّع وقع على الطريق الرابط بين كركوك والسليمانية، بعدما فقد سائق شاحنة مخصّصة لنقل الإسمنت السيطرة عليها واصطدم بنحو 30 مركبة، وفق وزارة الداخلية العراقية.

وذكرت الوزارة أن التحقيقات الأولية تشير إلى تعطّل مفاجئ في نظام المكابح أثناء النزول من منطقة السونار، ما أدى إلى اندفاع الشاحنة بسرعة كبيرة نحو الطريق العام والتسبّب بسلسلة اصطدامات واسعة داخل المدينة.

وأوضح السائق المساعد، وهو ابن السائق، أن الشاحنة كانت تسير بسرعة تتراوح بين 90 و110 كيلومترات في الساعة لحظة وقوع العطل، لافتًا إلى أن ازدحام الطريق حال دون محاولات السائق تفادي المركبات والمواطنين.

وخلف الحادث أضرارًا مادية كبيرة، شملت انقلاب عدد من السيارات وتضرر أخرى بشكل بالغ، فيما أعلنت محافظة كركوك الحداد الإثنين، على أرواح الضحايا، إلى جانب منع دخول الشاحنات إلى المدينة من السابعة صباحًا حتى منتصف الليل كإجراء احترازي.

المصدر / وكالات
#العراق #كركوك #حوادث طرق #حادث مروع

