الشيخ قاسم: لن نتخلَّى عن سلاحنا ونرفض التفاوض المباشر مع الاحتلال قطعيًا

أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رفضه للتفاوض المباشر مع "إسرائيل"، واصفًا ما قامت به السلطة اللبنانية بأنه تنازل مجاني ومذل.

وشدد قاسم على أن المقاومة مستمرة وقوية ولا يمكن هزيمتها، مضيفًا "ولا يمكن لحزب الله التخلي عن سلاحه الدفاعي".

وأشار إلى أن الاحتلال بدعم أمريكي راهن على إنهاء حزب الله منذ معركة "أولي البأس" في 23 سبتمبر 2024، وفاجأته المقاومة بمعركة "العصف المأكول" بصمود أسطوري وتنوع في أساليب القتال، مما أوصل العدو إلى طريق مسدود".

وأوضح أن المشكلة هي العدوان الإسرائيلي وأن المقاومة رد فعل عليه"، مضيفًا: "لن نعود إلى ما قبل 2 مارس، وسنرد على العدوان ولن نتراجع ولن ننحني ولن ننهزم".

اقرأ أيضًا: صحيفة عبرية تكشف تفاصيل صدمة ميدانية حول "العدو الأكثر تحدِّيًا" جنوب لبنان

ودعا الشيخ قاسم السلطة اللبنانية إلى التراجع عما وصفه بـ"خطيئاتها"، وإيقاف المفاوضات المباشرة مع "إسرائيل" والعودة إلى المفاوضات غير المباشرة، وإلغاء قرارها الذي يجرم المقاومة، مؤكدا أن وقف إطلاق النار لم يكن ليتحقق لولا إيران.

وتوعَّد بـ"عدم بقاء العدو الإسرائيلي على شبر واحد من الأراضي اللبنانية المحتلة، وعودة الأهالي إلى قراهم حتى آخر شبر من الحدود الجنوبية".

وأضاف أن "المفاوضات المباشرة ومخرجاتها كأنها غير موجودة بالنسبة لحزب الله ولا تعنيه".

المصدر / فلسطين أون لاين