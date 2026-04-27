الصحة بغزة: 7 شهداء و 18 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن 7 شهداء منهم شهيد واحد تم انتشاله و 18 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 817 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2,296، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 762 شهيدًا.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,593 شهيدًا، و 172,399 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، لافتةً إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين