الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بعد تقديم إيران مقترحا لإنهاء الحرب

ارتفع الذهب على نحو طفيف اليوم الاثنين مدعوما بانخفاض الدولار بعد تقرير ذكر أن إيران قدمت مقترحا جديدا لإنهاء الحرب ‌مع الولايات المتحدة، مما أنعش آمال خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 04:07 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4726.62 دولار للأوقية (الأونصة). وخلال الأسبوع الماضي، خسر المعدن النفيس 2.5 بالمئة لينهي سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران/ يونيو عند 4742 دولارا. وتراجع الدولار، مما دعم المعدن النفيس، بعد صدور تقرير أفاد بأن إيران قدمت للولايات المتحدة، عبر وسطاء باكستانيين، مقترحا جديدا بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم “نراقب الآن ما إذا كان هناك أي تقدم في المحادثات (بين الولايات المتحدة وإيران) في الأيام المقبلة، سيكون ذلك أكبر محرك للذهب”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد إن إيران يمكنها الاتصال هاتفيا إذا أرادت التفاوض لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين، وشدد على أنها لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، بعد أن قالت طهران إن على الولايات المتحدة إزالة العقبات التي تقف في سبيل التوصل إلى اتفاق، بما في ذلك حصارها للموانئ الإيرانية.

وألغى ترامب يوم السبت رحلة ‌كان من المقرر أن يقوم بها مبعوثان أمريكيان إلى باكستان التي تتوسط محادثات السلام مع إيران، مما ‌شكل انتكاسة لآفاق السلام بعد مغادرة وزير الخارجية الإيراني إسلام آباد بعد أن تحدث إلى المسؤولين الباكستانيين فحسب.

وارتفعت أسعار النفط إذ أدى تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران ‌إلى إطالة أمد الاضطراب في صادرات الطاقة في الشرق الأوسط.

ويترقب المستثمرون الآن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء بعد اجتماعه الذي يستمر يومين.

وقال رودا “قد يكون ذلك داعما للذهب أو عائقا إضافيا، اعتمادا على ما إذا كان الاحتياطي الاتحادي سيشير إلى أنه يرى إمكانية الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير لبقية العام بسبب الآثار التضخمية لأزمة الطاقة”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 76.45 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 2025.20 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1493.50 دولار.

