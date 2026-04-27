الاحتلال يعترف بفشله في حماية مستوطنة "حوليت" في 7 أكتوبر

27 ابريل 2026 . الساعة 11:03 بتوقيت القدس
مجاهدو كتائب القسام في 7 أكتوبر

اعترف جيش الاحتلال، يوم الاثنين، بفشله في حماية مستوطنة "حوليت" صباح 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلال معركة "طوفان الأقصى".

وكشفت "هيئة البثّ العامّ" العبرية عن استكمال التحقيق العملياتي في ملابسات المعركة التي دارت في حوليت خلال أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث تم عرض نتائجه على المستوطنين وعائلات القتلى.

وقالت الهيئة، وفقًا لما ورد في التحقيق (استمر نحو عام ونصف وشمل تسجيلات ومقاطع فيديو وشهادات ميدانية) فقد خلصت النتائج إلى أن الجيش أخفق في الدفاع عن كيبوتس "حوليت".

وأشارت إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 13 مستوطنًا، وأسر 4 إسرائيليين وعاملين أجنبيين، إضافة إلى احتجاز آخرين لساعات داخل المستوطنة.

واعترف جيش الاحتلال أن قواته وصلت إلى محيط المستوطنة خلال الهجوم، لكنها لم تنجح في منع وقوعه، فيما خلص التقرير إلى أن القتال في حوليت "شهد مشاركة قوات متعددة، بينها وحدات قتالية فقدت 3 من عناصرها".

وأفادت هيئة البثّ العبرية بأنّ جيش الاحتلال نشر التحقيق الكامل بعد عرضه سابقاً على أعضاء المستوطنة في تموز/يوليو، مشيرة إلى اكتشاف ثغرات فيه، وإلى أنهم غير راضين عن نتائجه ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين
