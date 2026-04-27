"هآرتس": 11 حالة انتحار في صفوف الاحتلال خلال الشهر الجاري

27 ابريل 2026 . الساعة 10:36 بتوقيت القدس
تصاعد حالات الانتحار في صفوف الاحتلال

 كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن تسجيل انتحار 11 جندياً وشرطياً منذ بداية شهر نيسان/أبريل الجاري فقط.

وذكرت الصحيفة أنّ من بين المنتحرين 8 عناصر في الخدمة النظامية، و3 من جنود الاحتياط الذين شاركوا في الحرب على غزة.

وأوضحت أن هذا الارتفاع الحادّ في حالات الانتحار لعدة أسباب وعلى رأسها الضغط الكبير والأزمات النفسية المتراكمة منذ ثلاث سنوات.

وأشارت إلى أنّ هذا العدد (11 حالة في شهر واحد) يمثّل قفزة مرعبة مقارنةً بالعام الماضي 2025 الذي شهد انتحار 21 جندياً طوال العام.

وفي وقت سابق، اعترفت وزارة الصحة التابعة للاحتلال، بمعطيات جديدة حول عدد الإصابات بين المستوطنين وجنود الاحتلال، منذ بدء الحرب على إيران ولبنان.

وأعلن الاحتلال وصول إجمالي الإصابات التي دخلت المستشفيات منذ بدء الحرب على إيران في 28 شباط/فبراير الماضي وحتى ليل الأحد، إلى 8482 إصابة.

يأتي ذلك فيما تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان، عملياتها في إطار حقّها الطبيعي بالردّ على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لوقف إطلاق النار الذي أُبرم منتصف ليل 16-17 نيسان/أبريل الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #خسائر الاحتلال #انتحار جنود الاحتلال #الحرب على إيران

