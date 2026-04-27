الإنفاق العسكري العالمي يقفز رغم التراجع الأميركي المؤقت

سجّل الإنفاق العسكري العالمي ارتفاعاً جديداً خلال عام 2025، رغم تراجع الإنفاق الأميركي، مدفوعاً باستمرار الحروب وتصاعد التوترات الدولية، وفق تقرير حديث.

وأفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، في تقرير صدر الاثنين، بأن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع بنسبة 2.9% ليصل إلى نحو 2.89 تريليون دولار، مسجلاً زيادة للعام الحادي عشر على التوالي، ورافعاً حصته من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009.

في المقابل، تراجع الإنفاق العسكري للولايات المتحدة بنسبة 7.5% ليبلغ 954 مليار دولار، في خطوة عزاها التقرير إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف تقديم مساعدات عسكرية مالية جديدة لأوكرانيا، بعد أن بلغت هذه المساعدات نحو 127 مليار دولار خلال السنوات الثلاث السابقة.

ورغم هذا الانخفاض، رجّح التقرير أن يكون التراجع الأميركي مؤقتاً، مشيراً إلى أن الإنفاق الذي أقره الكونغرس لعام 2026 تجاوز تريليون دولار، مع توقعات بارتفاعه إلى نحو 1.5 تريليون دولار بحلول 2027.

واستحوذت الولايات المتحدة والصين وروسيا مجتمعة على 51% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، بما يعادل 1.48 تريليون دولار.

وشكّلت أوروبا المحرك الأبرز للنمو، حيث ارتفع إنفاقها العسكري بنسبة 14% ليصل إلى 864 مليار دولار، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة مخصصات الدفاع لدى دول حلف شمال الأطلسي، ما أدى إلى تسجيل أعلى وتيرة نمو في وسط وغرب أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة.

كما واصل الإنفاق العسكري في كل من روسيا وأوكرانيا ارتفاعه للعام الرابع على التوالي منذ اندلاع الحرب بينهما.

في السياق، تراجع الإنفاق العسكري للاحتلال الإسرائيلي بنسبة 4.9% ليبلغ 48.3 مليار دولار خلال 2025، بالتزامن مع انخفاض حدة العدوان على قطاع غزة، فيما انخفض الإنفاق الإيراني بنسبة 5.6% إلى 7.4 مليار دولار، مسجلاً تراجعاً للعام الثاني على التوالي.

ورجّح التقرير استمرار منحى الزيادة في الإنفاق العسكري عالمياً خلال السنوات المقبلة، في ظل تعدد بؤر التوتر والأهداف الدفاعية طويلة الأمد للدول.

