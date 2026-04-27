بينهم فتية وأسرى محررون.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الليلة الماضية وفجر يوم الاثنين، اقتحاماتها الواسعة لمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها عمليات مداهمة وتفتيش للمنازل واعتقالات طالت أكثر من 30 مواطنًا، بينهم فتية وأسرى محررون، وتركزت في القدس والخليل ونابلس وبيت لحم.

ففي محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان خلال اقتحام مخيم قلنديا، عُرف منهم: جهاد مناصرة، محمود عزات، أحمد مطير “الدودة”، جمال عمار، محمد أبو غوش، إيهاب الشوعاني، حسن زيادة، ياسر نافع، عامر البدري، سامر البدوي، محمد مازن شحادة، والأسير المحرر عرفات يعقوب.

كما اعتقلت الشابين رامي الفاخوري، وجابر أبو صبيح، إلى جانب الأسيرين المحررين مجد وأحمد أبو غربية من بلدة الرام.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر واعتقلت ثلاثة فتية، وهم: وديع سامي عوض (16 عامًا)، وأيهم أبو مارية (16 عامًا)، ومحمد يحيى عوض (17 عامًا)، كما اعتقلت نائب رئيس بلدية دير سامت عاطف عواودة.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محيي السمنة من شارع 10، وأحمد الجيعان من بلاطة البلد، إضافة إلى جواد القاطوني من مخيم العين، ومحمد سمير دويكات وبلال دويكات من بلاطة البلد.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلًا من: عدي مروان مصطفى من منطقة جبل هراسة، والجريح أحمد محمد حساسنة من بلدة العبيدية، وإلياس قمصية ونجله الفتى روني قمصية (18 عامًا) من قرية الشواورة، كما اعتقلت الشابين أنس نصر الله ومحمد عبد ربه من مخيم عايدة.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى صالح ناصر يحيى من قرية العرقة غرب المدينة.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عصام زبلح من المدينة.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن تصاعد حملات الاعتقال الواسعة، خاصة التي تستهدف الفتية والأسرى المحررين والمسؤولين المحليين، يعكس سياسة ممنهجة لتوسيع دائرة القمع، وفرض واقع من الترهيب الجماعي، عبر الاقتحامات الليلية والتحقيقات الميدانية والاعتداءات بحق المواطنين.

