"أكسيوس": مقترح إيراني لواشنطن لإنهاء الحرب وفتح هرمز

أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي ومصادر مطلعة، بأن إيران قدمت عبر باكستان مقترحا جديدا إلى الولايات المتحدة، يهدف إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب ويعيد فتح مضيق هرمز، مع تأجيل المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي إلى مرحلة لاحقة.

وبحسب المصادر، يركز الطرح الإيراني على معالجة أزمة المضيق والحصار البحري الأميركي كأولوية أولى، في محاولة لتجاوز الخلافات داخل القيادة الإيرانية بشأن تقديم تنازلات في الملف النووي، كما زعمت المصادر.

وأوضحت أن المقترح طُرح خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى باكستان.

وتشير المعلومات إلى أن المقترح يتضمن إمكانية تمديد وقف إطلاق النار لفترة طويلة أو التوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب، على أن تستأنف المفاوضات النووية لاحقا بعد إعادة فتح المضيق ورفع الحصار.

وقام الوسطاء الباكستانيون بنقل هذا الطرح إلى البيت الأبيض، دون وضوح حتى الآن بشأن موقف واشنطن من مناقشته.

وبحسب المصادر ذاتها، أوضح عراقجي للوسطاء أن هناك تباينا داخل القيادة الإيرانية حول مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المتعلقة باليورانيوم المخصب، مشيرا إلى أن المقترح يهدف إلى تجاوز هذه الانقسامات. ولم يصدر تعليق رسمي إيراني يؤكد أو ينفي تقديم المبادرة.

في المقابل، من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا مع كبار مسؤولي إدارته لبحث الملف الإيراني والخيارات المتاحة، في ظل ما وصفته متحدثة باسم البيت الأبيض بـ"مناقشات دبلوماسية حساسة"، مؤكدة أن الولايات المتحدة لا تتفاوض عبر وسائل الإعلام، وأن أي اتفاق محتمل سيبنى على ما يخدم مصالحها، مع التشديد على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

المصدر / وكالات