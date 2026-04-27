الخط الأصفر.. حين تتحول التهدئة إلى إعادة هندسة للحرب

لم يكن “الخط الأصفر” مجرد إجراء ميداني عابر، بل أصبح مع الوقت علامة فارقة في مسار حرب لم تتوقف، وإنما أعادت تشكيل نفسها تحت مسميات مختلفة. خطٌّ يُرسم على الأرض، لكنّه في الحقيقة يُرسم في الوعي السياسي: هل هو حدٌّ مؤقت فرضته ظروف التهدئة؟ أم خطوة أولى نحو تثبيت واقع دائم يُفرض تدريجيًا؟

لفهم ذلك، لا بد من العودة إلى لحظة بدء التهدئة الأخيرة.

فبعد موجة تصعيد دامية، دخلت أطراف إقليمية ودولية على خط الوساطة، وعلى رأسها مصر وقطر، وبدفع واضح من الولايات المتحدة، لفرض ما سُمّي “تهدئة إنسانية”. بدأت التهدئة بإعلان وقف إطلاق نار محدود، قُدّم بوصفه مدخلًا لتخفيف المعاناة وفتح نافذة للحلول، لكنها منذ لحظتها الأولى كانت أقرب إلى تجميدٍ مؤقت للانفجار، لا إنهاءٍ له.

لم تمضِ ساعات طويلة حتى تبيّن أن ما جرى لم يكن وقفًا للحرب، بل تغييرًا في شكلها. توقّف القصف الواسع، لكن الاستهدافات لم تتوقف. هدأت السماء نسبيًا، لكن الأرض ظلّت تنزف. وكأن الحرب انتقلت من جملةٍ صاخبة إلى تقسيطٍ يوميّ بارد، لا يلفت انتباه العالم بقدر ما يستنزف الإنسان الفلسطيني ببطء.

في هذا السياق، برز “الخط الأصفر” كأداة جديدة لفرض الوقائع. لم يُطرح كحدٍّ نهائي، ولم يُعلن كترسيم رسمي، لكنه بدأ يتوسع يومًا بعد يوم. الاحتلال يتعامل معه كمساحة قابلة للتمدد، يختبر حدودها، ويعيد رسمها وفق مصلحته الميدانية، بينما تغيب أي آلية حقيقية تردعه أو تُلجمه. وهنا يتحول السؤال من “ما هو هذا الخط؟” إلى “من سمح له أن يصبح واقعًا؟”

المسؤولية هنا لا تقف عند حدود الفعل العسكري، بل تمتد إلى من صنعوا سياق التهدئة ذاته. فالوسطاء الذين ضغطوا باتجاه اتفاق سريع، دون ضمانات صلبة، يتحملون جزءًا من نتائج ما جرى. عندما يُدفع طرفٌ محاصر لقبول تهدئة غير متكافئة، تحت ضغط النار والحاجة الإنسانية، فإن ذلك لا يُنتج سلامًا، بل يُنتج هشاشةً قابلة للانهيار في أي لحظة.

أين هؤلاء الوسطاء اليوم؟

أين الضمانات التي رُوّج لها؟

وأين أدوات الضغط التي قيل إنها ستُستخدم لضمان الالتزام؟

الواقع يشير إلى شيء مختلف: *اختفت أدوات الضغط، وبقيت غزة وحدها في مواجهة واقع يتآكل تدريجيًا*. بل إن التهدئة، بدل أن تكون حماية، تحولت إلى مظلة تسمح بتمرير سياسات ميدانية أكثر هدوءًا… وأكثر خطورة.

ومن أخطر ما نتج عن هذا المسار هو إضعاف أوراق القوة التي كانت بيد غزة، وعلى رأسها ورقة الأسرى. هذه الورقة، التي كانت تشكّل عنصر توازن نسبي، جرى تحييدها أو تجميدها ضمن تفاهمات غير واضحة المعالم، ما أفقد غزة واحدة من أبرز أدوات الضغط لديها، وتركها في موقع أكثر هشاشة أمام فرض الوقائع.

في المقابل، فإن ما يجري خارج غزة، وتحديدًا في جنوب لبنان، يعكس إدراكًا مختلفًا لطبيعة هذه اللحظة. يحاول حزب الله — وفق حساباته — تجنب تثبيت معادلات دائمة يريدها الاحتلال، مستفيدًا من الدرس القاسي الذي تقدّمه غزة: أن أي واقع مؤقت قد يتحول إلى دائم إذا لم يُواجه في لحظته الأولى.

أما الثمن، فهو واضح وقاسٍ. *عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء التهدئة الأخيرة ليس رقمًا عابرًا يمكن تجاوزه، بل هو مؤشر صريح على أن الحرب لم تتوقف، وإنما تغيّر إيقاعها*. الدم لم يتوقف، بل أصبح أقل ضجيجًا… وأكثر استمرارية.

وهنا تكمن المأساة الحقيقية:

أن تتحول التهدئة إلى غطاءٍ لنزيفٍ بطيء،

وأن يصبح الموت جزءًا من يومٍ عادي،

وأن يغيب الضغط الدولي، أو يتحول إلى مجرد تصريحات لا تغيّر شيئًا في الميدان.

في النهاية، لا يبدو أن “الخط الأصفر” هو مجرد خط.

إنه اختبار لإرادة الفرض في مقابل إرادة الصمود.

اختبار لمدى قدرة الاحتلال على تحويل المؤقت إلى دائم،

ولمدى قدرة الأطراف الأخرى على كسر هذا المسار.

أما السؤال الذي يبقى معلقًا فوق كل ذلك، فهو أبسط وأكثر إيلامًا:

إلى متى؟

إلى متى يبقى الدم الفلسطيني يُستنزف بهذه الطريقة؟

إلى متى تستمر التهدئات كفواصل زمنية بين جولات القتل، لا كجسور نحو إنهائه؟

وإلى متى يبقى العالم شاهدًا… لا فاعلًا؟

في غزة، لا تزال الإجابة تُكتب كل يوم… بالدم.

المصدر / فلسطين أون لاين