طقس فلسطين: انخغاضٌ ملموس على درجات الحرارة

تتأثر البلاد، يوم الاثنين، بحالة عدم الاستقرار الجوي، ويكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام، ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق من البلاد قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياًنًا، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تكون مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردًا في المناطق الجبلية باردا نسبيًا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحرمتوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الخميس غائماً جزئياً إلى صافٍ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو ربيعيا لطيفا ومعتدلا في المناطق الجبلية وحاراً نسبيا في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين خلال يوم الاثنين من فرصة تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة، ومن ارتفاع موج البحر.

المصدر / فلسطين أون لاين