الثوابتة: جيش الاحتلال قتل 143 فلسطينيا في غزة بالرصاص المباشر

أفاد رئيس المكتب الإعلامي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن جيش الاحتلال قتل 143 مواطناً بالرصاص، خلال فترة وقف إطلاق النار، معظمهم بالفترة الأخيرة، مشددًا على عدم وجود ما يسمى بالرصاص "العشوائي أو الطائش".

وقال الثوابتة، في تصريحات تابعتها "فلسطين أون لاين"، إن المعطيات الميدانية تشير إلى ارتفاع كثافة الاستهداف وتغيّر نوعية الأهداف نحو المدنيين بشكل مباشر، وانتقال من القصف الواسع إلى استهداف الأفراد، بما في ذلك داخل خيام النزوح.

وتابع "نحن نرصد يومياً بقلق بالغ تزايد حالات استهداف المواطنين داخل خيام النزوح، حيث تم تسجيل عشرات الشهداء، نتيجة إطلاق نار غير عشوائي وبشكل مباشر باتجاه خيامهم، في مناطق متعددة من قطاع غزة".

كما بين أن الاحتلال استهدف أيضًا، بشكل مقصود عناصر في الشرطة الفلسطينية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأي التمييز والتناسب.

وعلى الصعيد الإنساني، أشار الثوابتة إلى تدني نسب الالتزام بالاستحقاقات الإنسانية، بنسبة إدخال المساعدات 37% فقط، ونسبة فتح معبر رفح 28% فقط، محذرًا من تصعيد منهجي يجمع بين تكثيف القوة النارية وتقليص مقومات الحياة.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 199 على التوالي، ارتكاب خروقات وانتهاكات لاتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة، تزامنًا مع تنفيذ عمليات نسف وتفجير للمنازل والمنشآت السكنية في مختلف مناطق القطاع.

ووفق المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، فقد ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، في قطاع غزة إلى 809 شهداء، إضافة إلى 2267 إصابة. بينما الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء 72,585 شهيداً، إلى جانب 172,370 إصابة.

