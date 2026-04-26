الداخلية تكشف ملابسات ارتقاء مواطن بإطلاق نار في خانيونس

26 ابريل 2026 . الساعة 16:06 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت وزارة الداخلية في قطاع غزة، يوم الأحد، ملابسات ارتقاء مواطن في حادثة إطلاق النار التي وقعت في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، إنه ووفق التحقيقات الأولية في حادثة إطلاق النار بمنطقة المواصي غرب مدينة خانيونس، تبين أن مصدر إطلاق النار طلق طائش أدى لمقتل مواطن نتيجة إصابته في الجزء العلوي من الجسم".

وأكدت الداخلية، أن التحقيق لا يزال جاريًا لكشف كافة ملابسات الواقعة، وملاحقة المسؤولين عنها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

 

