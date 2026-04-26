عشرات المستوطنين يدنسون باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، خلال فترة الاقتحامات الصباحية، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقدَّرت دائرة الأوقاف الإسلامية، أنَّ 77 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجولوا في ساحاته وأدّوا طقوسًا تلمودية، وسط إجراءات عسكرية مشددة.

وفي السياق، فرضت شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند البوابات، في إطار التضييق المستمر على الوافدين إلى المسجد.

وخلال الأسبوع الماضي، اقتحم أكثر من 2130 مستوطناً باحات المسجد الأقصى، بحماية أمنية مشددة، ما يعكس تصاعداً ملحوظاً في وتيرة الاقتحامات، وتسارعٍ لمحاولات فرض واقع جديد داحل الحرم القدسي.

وجاءت هذه الاقتحامات بالتزامن مع تسهيلات منحتها قوات الاحتلال للمستوطنين، شملت تمديد ساعات الاقتحام في الفترتين الصباحية والمسائية.

ومنذ إغلاق المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، أربعين يوماً خلال الحرب على إيران، وما أعقب ذلك من إعادة فتحه، شهدت ساحاته تحولاً لافتاً في واقع الاقتحامات.

فقد تصاعدت أعداد المستوطنين المقتحمين بشكل ملحوظ، وتوسعت الأوقات المخصصة لهم داخل باحات المسجد، في مشهد يعكس تغيراً متدرجاً في سياسة التعامل مع الحرم القدسي وسط إجراءات ممنهجة تهدف إلى تكريس واقع جديد على الأرض.

ويُنظر إلى هذه التطورات باعتبارها جزءاً من محاولات فرض سياسة التقسيم الزماني والمكاني، التي تقوم على تخصيص أوقات وأماكن محددة لغير المسلمين داخل المسجد الأقصى، بما يتعارض مع الوضع التاريخي والقانوني القائم.