رابط وزارة الأشغال لحصر الأضرار في قطاع غزة جراء التدمير الإسرائيلي

أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة رابطًا إلكترونيًا مخصصًا لحصر وتوثيق الأضرار التي لحقت بالمباني والمساكن جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، في إطار جهودها لتقدير حجم الدمار وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمتضررين.

ودعت الوزارة المواطنين الذين تعرضت منازلهم أو ممتلكاتهم لأضرار إلى الدخول عبر الرابط الإلكتروني وملء الاستمارة المخصصة، والتي تتيح تسجيل البيانات الأساسية عن الموقع ونوع الضرر، سواء كان كليًا أو جزئيًا، بما يساهم في تسريع عمليات الحصر الفني وتقييم الاحتياجات.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عملية حصر الأضرار بشكل دقيق وشامل، تمهيدًا لاعتمادها في خطط إعادة الإعمار والترميم، داعية المواطنين إلى تعبئة البيانات بدقة في الرابط الآتي انقر هنا

ويتيح الرابط للمواطنين إدخال معلوماتهم بشكل مباشر، إلى جانب إرفاق بيانات وصور توضيحية عند الحاجة، وذلك من خلال الأيقونات المخصصة داخل الصفحة، والتي تشمل خيار تسجيل بيانات المتضرر، وتحديد موقع الضرر، وإرسال الطلب بشكل إلكتروني للجهات المختصة.

وتتضمن الصفحة الأولى من رابط التسجيل المعلومات الشخصية، ورقم الهوية، وألية الاتصال، كذلك عدد الأفراد المقيمين في الوحدة المتضررة، ومكان الإقامة الحالي عوضا عن رقم بطاقة الأونروا، فيما تشمل الصفحة الثانية بيانات عن المبنى وملكيته.





المصدر / فلسطين أون لاين