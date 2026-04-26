إصابة 4 جنود إسرائيليين بجروح خطرة في هجوم لحزب الله جنوبي لبنان

أُصيب عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، بجراح متفاوتة، بينها إصابات وُصفت بالخطرة، إثر حادث أمني جنوب لبنان نفذه مقاتلو حزب الله.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، بأنه تم نقل عدد من المصابين، بينهم أربعة في حالة خطرة، إلى مستشفيات في منطقة الجليل، عقب ما وصفته المصادر بـ"حدث أمني صعب".

في المقابل، أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ هجوم جوي استهدف تجمعًا لجنود إسرائيليين في بلدة الطيبة الحدودية، باستخدام طائرة مسيّرة انقضاضية.

وأكد الحزب في بيانه أن العملية أسفرت عن إصابات مؤكدة في صفوف الجنود المستهدفين، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة عمليات ينفذها ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مناطق الجنوب اللبناني، إضافة إلى خروقات وقف إطلاق النار.

