قوات الاحتلال تجرف مساحات زراعية وتقتلع أشجار زيتون في نابلس وجنين

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مساحات من الأراضي الزراعية في محافظتي نابلس وجنين، واقتلعت عدداً من أشجار الزيتون، في سياق تصعيد متواصل يستهدف الأراضي الفلسطينية.

ففي بلدة برقة شمال غرب نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة برفقة جرافتين عسكريتين، وشرعت بتجريف أراضٍ محاذية للشارع الرئيسي، إضافة إلى اقتلاع عدد من أشجار الزيتون.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال كان قد سلّم أصحاب هذه الأراضي، قبل نحو شهر، إخطارات بتجريفها واقتلاع الأشجار فيها.

وفي جنين، جرفت قوات الاحتلال أراضي في خربة سروج قرب بلدة اليامون غرب المدينة، حيث بدأت الجرافات بأعمال تجريف واسعة في الأراضي الزراعية، بالتزامن مع نصب خيمة عسكرية في الموقع.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال كان قد أخطر، قبل نحو أسبوعين، أهالي الخربة بالاستيلاء على أراضيهم، تمهيداً لإقامة مستعمرة جديدة عليها.

وفي وقت سابق، قطع مستوطنون، الأحد، مئات أشجار الزيتون في أراضي بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، في اعتداء جديد يطال الأراضي الزراعية الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين من مستوطنة "عادي عاد" المقامة على أراضي البلدة، أقدموا على قطع نحو 400 شجرة زيتون في سهل ترمسعيا.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنين 1819 اعتداء خلال شهر مارس/آذار الماضي، في إطار ما وصفته بـ"نهج الإرهاب المنهجي" بحق الفلسطينيين.

وأوضحت الهيئة أن جيش الاحتلال نفذ 1322 اعتداء، مقابل 497 اعتداء نفذها المستوطنون، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تركزت في محافظات الخليل (321 اعتداء)، ونابلس (315)، ورام الله والبيرة (292)، والقدس (203)، في مؤشر على تصاعد الاستهداف في هذه المناطق.

