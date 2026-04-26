رئيس الاحتلال يرفض منح نتنياهو عفوًا في قضايا الفساد

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصدرين مطّلعين، أنّ رئيس الاحتلال الإسرائيلي قد اتخذ قرارًا بعدم منح رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أي عفو في ملفات الفساد المتهم بها، في حال طُرحت القضية رسميًا.

وبحسب الصحيفة، فإن رئيس الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ أبلغ المحيطين به أنه لن يستخدم صلاحياته الدستورية لمنح العفو، سواء في المرحلة الحالية أو المستقبلية، رغم الضغوط السياسية المتزايدة داخل الساحة الإسرائيلية.

يُحاكم نتنياهو منذ سنوات في ثلاث قضايا فساد تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة وتلقّي رشوة، فيما ينفي التهم ويعتبرها "ملاحقة سياسية". وتأتي التسريبات الجديدة في ظل احتقان داخلي واسع وتراجع ثقة الشارع الإسرائيلي بالمؤسسات السياسية، لا سيما بعد الحرب على غزة والأزمات الداخلية التي تعصف بالحكومة.

ويرى مراقبون إسرائيليون أن أي قرار يتعلق بمصير ملفات نتنياهو سيُشعل السجال السياسي مجددًا، خصوصًا مع محاولات الأخير التمسك بالسلطة رغم الانتقادات المتصاعدة من داخل الائتلاف الحاكم والمعارضة.

