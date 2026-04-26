إجلاء 183 مريضاً ومرافقاً عبر معبر رفح لتلقي العلاج بالخارج

غادر 183 فلسطينيًا بين مرضى ومرافقين، الأحد، قطاع غزة، في عملية إجلاء طبي لعدد من المرضى عبر معبر رفح البري، جنوبي القطاع، لتلقي العلاج والرعاية الطبية خارج غزة.

وأفادت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" في بيان، أن عملية الإجلاء اليوم شملت 57 مريضًا و81 مرافقًا، بإجمالي 183 شخصًا، ضمن جهود التنسيق من منظمة الصحة العالمية.

ولفت "الهلال الأحمر" النظر إلى أنه "جرى نقل المرضى ومرافقيهم بسيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، انطلاقًا من مستشفى الأمل التابع للجمعية بخان يونس، وصولًا لمعبر رفح، تمهيدًا لسفرهم للعلاج بالخارج".

وأكد أن مشاركته في هذه الجهود تأتي في إطار دوره الإنساني في دعم المرضى وتسهيل وصولهم إلى العلاج، خاصة في ظل الظروف الصحية الصعبة والضغط الكبير على المنظومة الطبية داخل قطاع غزة.

وأعاد الاحتلال فتح معبر رفح جزئيًا مطلع فبراير 2026، حيث سُمح بخروج مرضى وجرحى فلسطينيين من القطاع وعودة فلسطينيين إليه وفق شروط إسرائيلية وبعد الحصول على موافقات أمنية، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025.

ويُعد معبر رفح المنفذ البري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي دون المرور بـ"إسرائيل"، ويقع في منطقة ما زالت خاضعة لسيطرة قوات الاحتلال منذ مايو/ أيار 2024، بعدما أُعيد فتحه لفترات محدودة في مطلع عام 2025.

