توقعات الطقس في فلسطين الأحد حتى الثلاثاء

تسود الأحد، أجواء غائمة جزئيًا إلى صافية، جافة ومغبّرة، مع طقس حار نسبيًا في المناطق الجبلية وحار في بقية المناطق. تهب رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة تنشط أحيانًا وتثير الغبار، فيما يكون البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وخلال ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة، ليصبح الطقس باردًا نسبيًا في الجبال ولطيفًا في بقية المناطق، مع رياح جنوبية غربية خفيفة.

أما يوم غد الاثنين 27 نيسان/أبريل 2026، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة ويسود طقس غائم جزئيًا ومعتدل في الجبال، وحار نسبيًا في باقي المناطق. وتتهيأ الفرصة لهطول أمطار متفرقة قد ترافقها عواصف رعدية. وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء 28 نيسان/أبريل 2026، يستمر الطقس غائمًا جزئيًا ومعتدلًا دون تغيّر يذكر على درجات الحرارة. وتهب رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانًا، ويبقى البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين