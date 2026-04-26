تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان يهدد الهدنة.. غارات مكثفة ونزوح واسع

صعّد جيش الاحتلال عملياته العسكرية في جنوب لبنان عبر سلسلة غارات جوية مكثفة، عقب توجيهات من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشن هجمات “بقوة” على أهداف تابعة لـ“حزب الله”، في تطور يضع الهدنة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام اختبار فعلي.

وفي موازاة التصعيد، وجّه جيش الاحتلال إنذارات لسكان مناطق في الجنوب، دعاهم فيها إلى عدم التحرك جنوب عدد من القرى، محذراً من الاقتراب من مناطق حيوية، بينها نهر الليطاني وأودية الجنوب، في مؤشر على توتر ميداني متسارع.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن قرى جنوب الليطاني تشهد موجة نزوح كثيفة باتجاه مدينة صيدا، عقب الغارات والإنذارات الإسرائيلية، بالتزامن مع انتشار واسع لدوريات قوات “اليونيفيل” في عدد من بلدات المنطقة.

ميدانياً، نفذ طيران الاحتلال الحربي عشرات الغارات خلال يوم واحد، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما ردّ "حزب الله" بهجمات مضادة شملت استخدام طائرات مسيّرة واستهداف آليات عسكرية إسرائيلية في الجنوب، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.

وامتدت الغارات لتشمل بلدات عدة، بينها حداثا وزبقين وخربة سلم والسلطانية، بالتوازي مع قصف مدفعي على مناطق حدودية، لا سيما بلدة الخيام التي تشهد عمليات تفجير وتدمير واسعة، وسط تصاعد كثيف لأعمدة الدخان.

وفي السياق، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة شمع جنوبي لبنان فجر الأحد بعدد من القذائف، دون ورود معلومات فورية عن إصابات.

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن قصفاً مدفعياً متقطعاً استهدف بلدة يحمر الشقيف منذ ساعات الصباح، وامتد إلى أطراف بلدة زوطر، فيما شنّ طيران الاحتلال الحربي غارة على وسط زوطر الشرقية، تزامناً مع قصف مدفعي مركز طال أطراف زوطر وميفدون ووادي النهر بين دير سريان ويحمر.

في المقابل، حذّرت مصادر أمنية إسرائيلية من احتمال انهيار التفاهمات القائمة، معتبرة أن استمرار التصعيد دون تدخل وضغط أميركي قد يؤدي إلى تفجّر الأوضاع، في ظل تعقيد المشهد الميداني وتسارع وتيرة المواجهة.

المصدر / فلسطين أون لاين