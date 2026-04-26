رسالة "تملق" لافتة من نتنياهو إلى ترامب عقب حادث إطلاق النار في واشنطن

أعرب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تضامنه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أعقاب حادث إطلاق النار الذي شهدته العاصمة الأمريكية واشنطن، وأسفر عن إصابة أحد عناصر الخدمة السرية.

ونقل موقع إخباري عبري عن نتنياهو قوله: "لقد صُدمنا أنا وسارة بمحاولة اغتيال الرئيس ترامب أمس في واشنطن العاصمة، ويسعدنا أن الرئيس والسيدة الأولى بخير وبصحة جيدة".

وأضاف: "نتمنى الشفاء العاجل والكامل للشرطي المصاب، ونعرب عن امتناننا لجهاز الخدمة السرية الأمريكية لتحركه السريع والحاسم".

وبحسب مواقع إخبارية عبرية، فإن رسالة تملق نتنياهو هي الرسالة الأولى من رؤساء العالم التي تصل للتضامن مع ترامب بعد حادث إطلاق النار.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد حادث أمني وقع خلال حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، حيث تم إجلاء ترامب وزوجته ميلانيا ترامب على عجل إثر إطلاق نار داخل الفندق المستضيف للحفل.

وبحسب إفادة مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن مسلحًا أطلق النار على أحد عناصر الخدمة السرية قبل أن يتم توقيفه، فيما أكد ترامب لاحقًا أن رجل الأمن نجا بفضل سترته الواقية، وأن حالته مستقرة.

وأشار ترامب إلى أن المشتبه به "شخص مريض" ويُعتقد أنه تصرف بمفرده، مستبعدًا في الوقت ذاته وجود صلة للحادث بأي تطورات إقليمية، بما في ذلك التوترات المرتبطة بإيران.

المصدر / فلسطين أون لاين/ مواقع عبرية