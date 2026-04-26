توقعات الطقس في فلسطين خلال الأيام المقبلة

تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان يهدد الهدنة.. غارات مكثفة ونزوح واسع

رسالة "تملق" لافتة من نتنياهو إلى ترامب عقب حادث إطلاق النار في واشنطن

أسطول الصمود العالمي يستعد للانطلاق من إيطاليا لكسر الحصار عن غزة

تربية النحل في غزة... خسائر فادحة وقطاع على حافة الاندثار

فارس: أوضاع الأسرى تشهد مرحلة غير مسبوقة من التصعيد المنهجي

ألمانيا تتهم روسيا باختراق هواتف 300 مسؤول ونائب

أرسنال يستعيد صدارة البريميرليغ مؤقتاً بالفوز على نيوكاسل

إصابتان خطيرتان بإطلاق نار في جسر الزرقاء ورهط وسط تصاعد الجريمة

"أونروا" تقلّص دوام مدارسها في الضفة الغربية

26 ابريل 2026 . الساعة 10:26 بتوقيت القدس
"أونروا" تقلص دوام مدارسها في الضفة الغربية لأربعة أيام أسبوعياً (أرشيف)

 أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الأحد، تقليص دوام مدارسها في الضفة الغربية المحتلة بشكل مؤقت، بسبب إجراءات “التقشف”.

وأوضحت "أونروا" في بيان صحفي، أنها قلصت دوام مدارسها في الضفة الغربية إلى أربعة أيام أسبوعيا بدلا من خمسة، وذلك ضمن إجراءات التقشف، في ظل الأزمة المالية الحادة التي تواجهها.

وأشارت إلى أن القرار يأتي ضمن حزمة إجراءات تشمل أقاليمها الخمسة، وتهدف إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين.

وأضافت أنها قررت أيضًا خفض دوام موظفيها بنسبة 20%، بما يشمل القطاع التعليمي، وبما يضمن الحد الأدنى من استمرارية العملية التعليمية.

وأكدت "أونروا" أن هذه الإجراءات مؤقتة ومحددة بسقف زمني حتى نهاية العام الجاري، مشددة على مواصلة جهودها لتفادي أي انقطاع في خدماتها الحيوية.

ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، قال مدير الاتصال في "أونروا" جوناثان فاولر، إن الضغوط السياسية والاقتصادية أدت إلى تقليص الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين بنسبة 20 بالمئة، في ظل أزمة مالية متفاقمة تهدد قدرة الوكالة على الاستمرار في أداء مهامها.

وتأسست "أونروا" عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفُوّضت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة.

وتعتمد الوكالة في تمويلها على تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتعد الجهة الرئيسية التي تقدم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، بما يشمل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمأوى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#التعليم #الأونروا #المدارس #تقليصات #الضفة الغربية

