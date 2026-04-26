مستوطنون يقطعون نحو 400 شجرة زيتون شمال رام الله

قطع مستوطنون يهود، ليلة الأحد، مئات من أشجار الزيتون في أراضي بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن عددا من المستوطنين من مستوطنة "عادي عاد" المقامة على أراضي البلدة، قاموا بقطع نحو 400 شجرة زيتون في سهل البلدة.

وكان مستوطنون قد أحرقوا، قبل أيام، منزلاً ومركبة في البلدة ذاتها.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ جنود الاحتلال والمستوطنون ما مجموعه 1819 اعتداء خلال شهر آذار الماضي، في استمرار لنهج الإرهاب المنهجي الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.

وأوضحت الهيئة أن جيش الاحتلال نفذ 1322 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 497 اعتداء، مبينة أن هذه الاعتداءات تركزت بشكل أساسي في محافظات: الخليل بواقع 321 اعتداء، ونابلس بـ 315، ثم رام الله والبيرة بـ 292، والقدس بـ 203، في مؤشر واضح على كثافة الاستهداف المنهجي لهذه المناطق.

