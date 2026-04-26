حين تتحوّل الذنوب إلى سلبٍ خفيّ للحقوق

ليست الذنوب في حقيقتها مجرّد أفعالٍ معزولة، ولا أخطاءً عابرة يمكن حصرها في ظاهر السلوك؛ بل هي في عمقها حركة تعدٍّ، وانزلاق خفيّ نحو سلب الحقوق، سواء أكانت هذه الحقوق لله، أم للنفس، أم للآخرين. وإذا تأملنا مسار الذنب، وجدناه لا ينفصل عن معنى “الأخذ بغير حق”، وهو معنى يقترب—في بعده الواسع—من فكرة السرقة، لا بمعناها الفقهي الضيق، بل بوصفها اعتداءً على ما ليس لك.

حين يقتل الإنسان نفسًا بغير حق، قد يبدو الفعل في ظاهره جريمة قتل، لكنه في عمقه سلبٌ لحقّ الحياة؛ وكأن القاتل لم يكتفِ بإزهاق الروح، بل مدّ يده إلى أعظم ما مُنح للإنسان فانتزعه انتزاعًا. إنه لا يقتل فقط، بل “يسرق الوجود” من إنسانٍ آخر، في لحظةٍ يتجرّد فيها من ميزان العدل والرحمة.

وإذا نظرنا إلى من يأكل أموال اليتامى أو يظلم الضعفاء، نجد أنه لا يسرق مالًا فحسب، بل يسرق الطمأنينة من قلبٍ لا سند له، ويسلب الأمل من نفسٍ تعيش على الهامش. هنا يصبح المال رمزًا لشيء أعمق: الأمان، والكرامة، والإحساس بأن هذا العالم لم يتخلَّ عنك. فالظلم في هذا السياق ليس مجرد تجاوز، بل هو اقتحام لعالم إنسانٍ آخر وسلب ما يقوم به وجوده المعنوي. أما حين ينغمس الإنسان في المعاصي التي تفسد عقله وروحه، كتعاطي المسكرات، فإن الاعتداء يتحوّل إلى الداخل. هنا لا يسرق من غيره، بل يسرق من نفسه: يسرق صفاء عقله، ونقاء فطرته، وقدرته على التمييز. وكأن الإنسان في هذه الحالة ينقسم على ذاته، فيصبح سارقًا ومسروقًا في آنٍ واحد؛ يأخذ من نفسه ما لا يملك حقّ التفريط فيه.

وإذا تأملنا الذنوب اللسانية—كالغيبة والنميمة—نجد أنها أيضًا شكل من أشكال السلب. فالغيبة ليست مجرد كلمات تُقال في غياب الآخر، بل هي سلبٌ لحقه في صيانة عرضه، واعتداء على صورته في أعين الناس. إنها سرقة خفيّة، لا تُرى فيها يدٌ تمتد، ولكن يُرى أثرها في القلوب حين تتغيّر نظرة الناس إلى بعضهم البعض. بهذا المنظار، تتكشّف لنا الذنوب على أنها شبكة من الاعتداءات المتداخلة، حيث يتحوّل الإنسان—إن لم ينتبه—إلى كائنٍ يسلب هنا وهناك: يسلب حقّ الله في الطاعة، وحقّ النفس في الرعاية، وحقّ الآخرين في العدل والكرامة. وكلما اتسع هذا السلب، ازداد الظلم عمقًا، حتى يحيط بالإنسان من كل جانب.

غير أن أخطر ما في هذا المسار ليس الذنب ذاته، بل اعتياد الذنب؛ لأن الاعتياد يُطفئ الإحساس بالجريمة. حينها لا يرى الإنسان نفسه سارقًا للحقوق، بل يبرّر أفعاله، ويغلفها بأسماء مختلفة، حتى يفقد البوصلة التي تميّز بين ما له وما ليس له. وهنا يبدأ الانهيار الحقيقي: حين لا يعود القلب يستشعر أنه يعتدي. ومن زاوية أخرى، يمكن القول إن كل ذنب هو نوع من “وضع الشيء في غير موضعه”، وهذا هو عين الظلم. فالإنسان لم يُخلق ليهدر عقله، ولا ليؤذي غيره، ولا ليتجاوز حدود ربه. فإذا فعل، فقد نقل نفسه من موضع الأمانة إلى موضع الخيانة، ومن دائرة العدل إلى دائرة السلب.

لكن باب الفهم هذا لا يُراد به إثقال النفس بقدر ما يُراد به إيقاظها. فإذا أدرك الإنسان أن كل معصية تحمل في طيّاتها سلبًا لحقّ ما، أصبح أكثر وعيًا بحقيقة أفعاله، وأشدّ حرصًا على ردّ الحقوق إلى أهلها. وهنا يتحوّل الوعي إلى توبة، والتوبة إلى إعادة توازن، وكأن الإنسان يعيد ما أخذه—معنويًا—إلى مواضعه الصحيحة. وفي النهاية، لا يعود السؤال: “ما هو الذنب؟” بقدر ما يصبح: “أيّ حقٍّ سُلِب هنا؟” فإذا أحسن الإنسان الإجابة عن هذا السؤال، انكشفت له حقيقة نفسه، وعرف أن طريق النجاة ليس فقط في ترك الذنب، بل في إعادة كل حقٍّ إلى مكانه، ظاهرًا وباطنًا.

