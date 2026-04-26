طقس مغبر وأجواء حارة نسبياً اليوم.. وانخفاض الحرارة اعتباراً من الاثنين

يتوقع الراصد الجوي أن يسود، اليوم الأحد، طقس صافٍ إلى غائم جزئياً ومغبر، مع أجواء حارة نسبياً في المناطق الجبلية، وحارة في بقية المناطق، تميل إلى الطابع شبه الصيفي في الأغوار.

ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ومع ساعات المساء والليل، ترتفع نسبة الرطوبة، وتنشط الرياح لتتحول إلى جنوبية غربية مثيرة للغبار، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطول أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، فيما يكون البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية مرضى الجهاز التنفسي من خطر ارتفاع تركيز الغبار في الأجواء.

أما يوم الاثنين، فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً ومعتدلاً، مع استمرار فرصة ضعيفة لهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى البرودة بشكل لافت، خاصة في المناطق الجبلية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً ومعتدلاً، مع أجواء دافئة نسبياً نهاراً، تميل إلى الحرارة في الأغوار.

وخلال الليل، يكون الطقس بارداً نسبياً في المناطق السهلية والساحلية، وبارداً في المناطق الجبلية، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

