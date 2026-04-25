حماس: الانتخابات المحلية خطوة إيجابية لتجديد الشرعيات كافة

رحبت حركة "حماس"، السبت، بإجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية، معتبرة أنها "خطوة إيجابية" يجب أن يتبعها تجديد الشرعيات الفلسطينية كافة.

وقال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إن إجراء الانتخابات البلدية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة خطوة إيجابية، لأن من حق الشعب أن يختار من يمثله في مختلف المجالات؛ سواء النقابية أو البلدية أو التشريعية أو الرئاسية.

وأضاف قاسم، في تصريح صحفي: "نأمل أن تتوفر الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في باقي محافظات القطاع".

وأكد ضرورة أن تكون انتخابات البلديات خطوة على طريق إعادة تجديد شرعيات النظام السياسي الفلسطيني، من خلال إجراء انتخابات شاملة للمجلسين التشريعي والوطني، إلى جانب الانتخابات الرئاسية التي لم تُجرَ منذ أكثر من عشرين عامًا.

وعبر عن تقدير الحركة لجهود جميع الجهات في قطاع غزة التي تعمل على ضمان سير الانتخابات بطريقة نزيهة وآمنة، رغم حالة الاستهداف الإسرائيلي المستمر.

وتوجه المواطنون الفلسطينيون صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في 186 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن الانتخابات المحلية 2026، حيث يحق لنحو مليون و30 ألف ناخب المشاركة في العملية الانتخابية.

وأفادت لجنة الانتخابات المركزية أن الاقتراع يجري في 491 مركزاً تضم 1922 محطة اقتراع. وبينت نسبة المشاركة في مدينة دير البلح بلغت 22.66%، بعد أن أدلى 15,962 ناخبة وناخباً بأصواتهم من أصل 70,449 يحق لهم الاقتراع.

وعلى مستوى الأراضي الفلسطينية، أشارت اللجنة إلى أن نسبة المشاركة الإجمالية حتى الساعة الخامسة مساء بلغت 40.62%، حيث صوّت 418,223 ناخباً من أصل 1,029,550، فيما بلغت نسبة الاقتراع في دير البلح عند ذلك التوقيت 21.2%.

وتجري هذه الانتخابات في ظل واقع إنساني وسياسي غير مسبوق يعيشه قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع دمار واسع طال البنية التحتية والخدمات الأساسية.

