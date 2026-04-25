مستوطنون يعتدون على مزارعين في بيت إكسا شمال القدس

25 ابريل 2026 . الساعة 21:30 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية لزراعة أشجار على أراض مصادرة في بيت إكسا

اعتدى مستوطنون، مساء السبت، على مزارعين في أراضيهم بقرية بيت إكسا شمال غرب القدس، وأطلقوا عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد المزارع عبد الكريم حمايل، بأن المستوطنين اعتدوا عليه أثناء عمله في حراثة أرضه في منطقة خربة سمري، وأطلقوا عشرات قنابل الغاز، ما تسبب بحالات اختناق في صفوف المزارعين.

وأضاف شهود عيان أن قوات الاحتلال وفرت الحماية للمستوطنين ومنعت الأهالي من الوصول إلى أراضيهم، في ظل تصاعد الاعتداءات في المنطقة.

وكان مستوطنون قد شرعوا بتاريخ 11 آذار الماضي بإقامة بؤرة استيطانية على أراضي القرية، حيث اقتحم نحو 40 مستعمرا مناطق رأس فريج وكروم الغرابة والمطاطة، برفقة آليات ثقيلة وجرافة، وبدأوا بأعمال تجريف ونصب منشآت تمهيدًا لتثبيت البؤرة، كما أغلقوا طريقًا زراعيًا يستخدمه الأهالي للوصول إلى أراضيهم، وهددوا المواطنين تحت السلاح بعدم الاقتراب منها.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق محاولات متواصلة لتثبيت البؤرة الاستيطانية الجديدة وفرض واقع استيطاني في المنطقة، ما يهدد بالاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين وتقييد وصولهم إليها.

وتشهد قرية بيت إكسا تصعيدًا في هجمات المستوطنين، في ظل إجراءات الاحتلال التي عزلت البلدة عن محيطها وقيّدت حركة سكانها ووصولهم إلى أراضيهم الزراعية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #مزارعين #اعتداءات المستوطنين #قرية بيت إكسا

