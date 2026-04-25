أزمة وقود الطائرات تهدد بتعطيل الرحلات الأوروبية خلال الصيف

حذّر تقرير لـ"نيويورك تايمز" الأمريكية، من اضطراب متوقع في السفر الجوي هذا الصيف، مع الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات والنقص المحتمل في الإمدادات، في أزمة تتفاقم بفعل تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية.

ولفت التقرير إلى أن كبرى الشركات بدأت تقليص رحلاتها في وقت تتزايد فيه الضغوط على المسافرين عبر رفع أسعار التذاكر والرسوم، بينما يحذر خبراء من تراجع خيارات السفر المتاحة وارتفاع احتمالات إلغاء الرحلات، خصوصا غير المباشرة.

ويرى الخبراء أن استقرار الأسعار وعودة وقود الطائرات إلى تدفقه وانسيابه الطبيعي حول العالم قد يستغرق أشهرا، ما ينذر بموسم سفر مكلف ومليء بعدم اليقين.

وفي وقت سابق، دعا رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ويلي والش، الجهات المعنية إلى وضع “خطط منسّقة جيدا” تحسّبا لاحتمال تقنين وقود الطائرات بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقال والش إن تقييم وكالة الطاقة الدولية الذي يفيد بأن وقود الطائرات في أوروبا قد يبدأ بالنفاد خلال ستة أسابيع، يثير “القلق”.

واضاف في بيان “تفيد تقديراتنا أيضا بأنه بحلول نهاية أيار/مايو قد نشهد إلغاء بعض الرحلات في أوروبا بسبب نقص وقود الطائرات. هذا الأمر يحدث بالفعل في أنحاء من آسيا”.

ويعد الشرق الأوسط مورداً رئيسياً لوقود الطائرات، حيث تعتمد أوروبا على المنطقة في 75% من احتياجاتها، وتتسبب التوترات الجيوسياسية حالياً في إيران وحظر مضيق هرمز في اختناق الإمدادات، مما أدى لارتفاع الأسعار وإلغاء آلاف الرحلات، مع تحذيرات من نقص حاد في الصيف.

المصدر / فلسطين أون لاين