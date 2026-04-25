عبده زعرب… رحلة قصيرة نحو المنزل انتهت بغيابٍ مفتوح

4 شهداء في تصعيد وخروقات إسرائيلية متواصلة بقطاع غزة

الانتخابات المحلية: 40.62% نسبة الاقتراع حتى الساعة الخامسة مساء

بعد نجاتهم من الإبادة في غزة.. انتزاع أطفال من والدهم في فرنسا

آيسل الترامسي… رضِيعة تُصارع الألم قبل أن تعرف الحياة

الولايات المتحدة تتهم شركات صينية بسرقة تقنيات الذكاء الاصطناعي

تصعيد متبادل جنوب لبنان.. 6 شهداء بغارة إسرائيلية وصواريخ تستهدف بلدات حدودية

"كل يوم يمرّ يسرق من عمره"... شاب يواجه ورم الدماغ بين المرض والحصار

دواء واعد لخفض الكوليسترول يقلل خطر أول نوبة قلبية لدى مرضى السكري

أزمة وقود الطائرات تهدد بتعطيل الرحلات الأوروبية خلال الصيف

25 ابريل 2026 . الساعة 20:33 بتوقيت القدس
تشير التقديرات إلى أنه بحلول نهاية أيار/ مايو المقبل قد يتم إلغاء بعض الرحلات في أوروبا بسبب نقص الوقود

حذّر تقرير لـ"نيويورك تايمز" الأمريكية، من اضطراب متوقع في السفر الجوي هذا الصيف، مع الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات والنقص المحتمل في الإمدادات، في أزمة تتفاقم بفعل تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية.

وتناول التقرير، المنشور السبت، الاضطراب المتوقع في السفر هذا الصيف مع الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات والنقص المحتمل في إمدادات الوقود عامة ووقود الطائرات خاصة، لا سيما في أوروبا في ظل تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية.

ولفت التقرير إلى أن كبرى الشركات بدأت تقليص رحلاتها في وقت تتزايد فيه الضغوط على المسافرين عبر رفع أسعار التذاكر والرسوم، بينما يحذر خبراء من تراجع خيارات السفر المتاحة وارتفاع احتمالات إلغاء الرحلات، خصوصا غير المباشرة.

ويرى الخبراء أن استقرار الأسعار وعودة وقود الطائرات إلى تدفقه وانسيابه الطبيعي حول العالم قد يستغرق أشهرا، ما ينذر بموسم سفر مكلف ومليء بعدم اليقين.

وفي وقت سابق، دعا رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ويلي والش، الجهات المعنية إلى وضع “خطط منسّقة جيدا” تحسّبا لاحتمال تقنين وقود الطائرات بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقال والش إن تقييم وكالة الطاقة الدولية الذي يفيد بأن وقود الطائرات في أوروبا قد يبدأ بالنفاد خلال ستة أسابيع، يثير “القلق”.

واضاف في بيان “تفيد تقديراتنا أيضا بأنه بحلول نهاية أيار/مايو قد نشهد إلغاء بعض الرحلات في أوروبا بسبب نقص وقود الطائرات. هذا الأمر يحدث بالفعل في أنحاء من آسيا”.

ويعد الشرق الأوسط مورداً رئيسياً لوقود الطائرات، حيث تعتمد أوروبا على المنطقة في 75% من احتياجاتها، وتتسبب التوترات الجيوسياسية حالياً في إيران وحظر مضيق هرمز في اختناق الإمدادات، مما أدى لارتفاع الأسعار وإلغاء آلاف الرحلات، مع تحذيرات من نقص حاد في الصيف.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الشرق الأوسط #الاتحاد الأوروبي #نيويورك تايمز #الاتحاد الدولي للنقل الجوي

