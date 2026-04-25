تصعيد متبادل جنوب لبنان.. 6 شهداء بغارة إسرائيلية وصواريخ تستهدف بلدات حدودية

تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار الهش في جنوب لبنان، في ظل تصعيد ميداني متبادل بين جيش الاحتلال وحزب الله.

وأفادت مصادر محلية لبنانية باستشهاد 4 أشخاص، السبت، جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف جنوب البلاد، في أحدث خرق لاتفاق التهدئة.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد شخصين وإصابة 17 آخرين جراء غارة إسرائيلية على بلدة صفد البطيخ جنوبي البلاد.

وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الغارة استهدفت مدخل البلدة ما أدى إلى قطع الطريق بين صفد والجميجمة. كما نفذ جيش الاحتلال عملية تفجير ضخمة في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار/ مارس، إلى 2496 شهيدا و7725 جريحا؛ بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية مساء السبت.

جانب من عمليات النسف التي ينفذها الاحتلال في جنوب لبنان ضمن الخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار.

وفي المقابل، دوت صافرات الإنذار مساء، السبت، في بلدات "مرغليوت" و"مسغاف عام" و"منارا" بمنطقة كريات شمونة للتحذير من إطلاق صواريخ من لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال لاحقا اعتراض قذيفة وسقوط أخرى في "منطقة مفتوحة". بعد ذلك دوت صافرات الإنذار في "شلومي" وبلدات أخرى بالجليل الغربي تحسبا لهجوم بطائرات مسيّرة، إذ أعلن جيش الاحتلال

كما أعلن جيش الاحتلال اعتراض مسيّرة وفقدان تعقب أخرى في منطقة انتشار قواته جنوب لبنان، مشيراً إلى أنه لم يخترق الأجواء، ولم تُفعّل صافرات الإنذار وفق السياسات المتبعة.

وفي خرق آخر، أطلقت قوات الاحتلال فجر السبت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه محيط بلدة مروحين، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

من جانبه، أعلن حزب الله استهداف آلية من طراز "النمر" لجيش الاحتلال في بلدة القنطرة بمحلقة انقضاضية، وتحقيق إصابة مؤكدة فيها.

لحظة نسف الاحتلال لمباني ومنشآت في مدينة الخيام جنوب لبنان

وفي السياق ذاته، قال جيش الاحتلال إنه نفذ خلال ساعات الليل غارات استهدفت منصات إطلاق صواريخ تابعة لـحزب الله في ثلاث مناطق جنوب لبنان، مضيفاً أنها تقع شمال ما يُعرف بـ“الخط الأصفر”، أي خارج ما تصفه "إسرائيل" بـ“الشريط الأمني” داخل الأراضي اللبنانية.

وأوضح الجيش في بيان أن هذه المنصات “شكّلت تهديداً وشيكاً” على قواته والمستوطنات الإسرائيلية الحدودية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل هشاشة وقف إطلاق النار، وسط تحذيرات من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع على الجبهة اللبنانية.

المصدر / فلسطين أون لاين