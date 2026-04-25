وفد قيادي من "حماس" يختتم زيارة رسمية إلى ماليزيا

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

مسجد "قبة الصخرة" في شيكاغو... هوية فلسطينية ورسالة انتماء مستوحاة من القدس

سيدة تسحق "لامبورغيني" قيمتها 340 ألف دولار بشاحنتها في فلوريدا

محمود وعيد أبو وردة... حين امتزج الماء بدم السقاة شرق غزة

منصة إكس تطلق تطبيق XChat المستقل لمستخدمي iOS

وصمة العار تلاحق المتعاونين… الغطاء العشائري يعزل العصابات ويفشل تسويقها

مظاهرة بالقدس تتهم واشنطن بالمساهمة في تثبيت نتنياهو بالسلطة

عودة إلى الأرض… مهندس زراعي يزرع الأمل رغم الخراب

السيسى يطالب بتطبيق المرحلة الثانية لاتفاق غزة ويرفض التهجير

25 ابريل 2026 . الساعة 13:37 بتوقيت القدس
...
الشاحنة سحقت مقدمة السيارة الفارهة

في حادث غريب، دهست سيدة تقود شاحنة تزن ثلاثة أطنان، سيارة لامبورغيني قيمتها 250 ألف جنيه إسترليني (حوالي 340 ألف دولار) في موقف سيارات بفلوريدا.

فبينما كان رجل الأعمال الكوبي الأصل رامون فيرير يحاول ركن سيارته الرياضية المنخفضة، داهمته الشاحنة التي تقودها السيدة بدخول سريع إلى الموقف، بحسب صحيفة "ذا تلغراف".

ليتبين أن الفارق الصارخ في الارتفاع بين المركبتين خلق "نقطة عمياء" قاتلة للسائقة، فلم تشاهد اللامبورغيني في طريقها، لتصعد العجلات الضخمة فوق مقدمة السيارة الفارهة، محولة إياها إلى كومة من المعدن المحطم.

 فيما أظهرت لقطات متداولة، لحظة خروج السائقة من الشاحنة وهي في حالة ذهول تام، واضعة يديها على رأسها غير مستوعبة حجم الكارثة التي تسببت بها.

ولحسن الحظ، نجا الجميع من الحادثة بأعجوبة دون أي إصابات بشرية، ليقتصر الضرر على معدن السيارة الفارهة التي تم سحق مقدمتها.

وبعد نجاته من الحادث سالماً، قام فيرير بنشر عدة صور للحادث على صفحاته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي معلقاً "لقد ولدت من جديد".

المصدر / وكالات
