منصة إكس تطلق تطبيق XChat المستقل لمستخدمي iOS

أُطلق تطبيق XChat، وهو تطبيق المراسلة المستقل الخاص بمنصة إكس، للجمهور الجمعة، حيث يتوفر التطبيق الجديد مبدئيًا للأجهزة التي تعمل بنظام iOS، ويتيح للمستخدمين التواصل مع جهات اتصالهم على "إكس".

ويتيح التطبيق للمستخدمين إرسال الرسائل، ومشاركة الملفات، وإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، بالإضافة إلى المحادثات الجماعية.

كانت الشركة قد بدأت في وقت سابق من هذا العام اختبار "XChat" بشكل علني مع مجموعة صغيرة من المستخدمين للحصول على ملاحظاتهم حول التجربة الجديدة، بحسب تقرير لموقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

ويُعد تطبيق XChat جزءًا أساسيًا من الرؤية الاستراتيجية للشركة، التي ترى في الشبكة الاجتماعية نقطة انطلاق لخدمات أخرى مثل المراسلة أو المدفوعات. ويجري أيضًا اختبار خدمة المدفوعات كتطبيق مستقل، لكنه غير متاح للعامة حتى الآن.

ومع ذلك، يُعد قرار "إكس" بفصل جزء من منصتها ليصبح تطبيقًا مستقلًا تحولًا عن خطة مالكها إيلون ماسك السابقة لجعل "إكس تطبيقًا شاملًا"، يوفر منصة واحدة للوصول إلى المراسلة، والمدفوعات، ومحتوى المبدعين، والتسوق، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.

وبدلًا من ذلك، تقدم "إكس إيه آي"، شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لإيلون ماسك والتي تمتلك "إكس"، مجموعة من التطبيقات لتوفير المزيد من نقاط التفاعل مع خدماتها للمستخدمين.

ويدعم تطبيق XChat المراسلة والمكالمات، بالإضافة إلى ميزات أخرى تُؤكد "إكس" أنها تحمي الخصوصية، بما في ذلك إمكانية تعديل وحذف الرسائل لجميع المشاركين في المحادثة، ودعم الرسائل ذاتية الاختفاء، وإمكانية حظر لقطات الشاشة.

وأكدت "إكس" عدم وجود إعلانات أو آليات تتبع في التطبيق.

التشفير والخصوصية

تدعي "إكس" أيضًا أن جميع الرسائل مُشفرة تشفيرًا تامًا ومحمية برقم تعريف شخصي، على الرغم من أن خبراء الأمن قد شككوا سابقًا في مزاعم المنصة بشأن التشفير.

وحذر خبراء الأمن في وقت سابق المستخدمين المحتملين من أن خدمة XChat تبدو أقل أمانًا من تطبيقات المراسلة المُشفرة الأخرى، مثل سيغنل، عند إطلاق التطبيق لأول مرة.

وسيحتاج الخبراء إلى إعادة تقييم تطبيق XChat المستقل الآن بعد أن أصبح متاحًا على نطاق واسع، لمعرفة ما إذا كانت التحسينات اللازمة قد أُجريت أم لا.

وبالإضافة إلى توفير مساحة لإجراء المحادثات الخاصة أو الجماعية، يتجه تطبيق XChat أيضًا ليكون الوجهة الجديدة لميزة "مجتمعات إكس"، التي قررت الشركة إيقافها بسبب ضعف الاستخدام وارتفاع معدلات الرسائل المزعجة.

وقد يمنح توقيت هذا القرار "XChat" دفعة مبكرة في عدد عمليات التثبيت الجديدة، مع انتقال أعضاء تلك المجتمعات إليه.

