الحرس الثوري يحكم قبضته على مضيق هرمز ويحتجز سفن حاويات مخالفة

أعلن الحرس الثوري الإيراني اعتراض سفينة حاويات كبيرة، تحمل اسم "إيبامينونداس" في مضيق هرمز ونقلها إلى المياه الإقليمية الإيرانية في إطار عمليات الأمن البحري المستمرة التي تستهدف السفن المخالفة، حسبما أفادت تقارير إخبارية إيرانية.

وكانت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قد أعلنت أنها اعترضت ونقلت سفينتين مخالفتين إلى المياه الإقليمية الإيرانية في مضيق هرمز في إطار عملياتها الأمنية البحرية الجارية.

وتم تحديد السفينتين على أنهما "إم إس سي فرانسيسكا"، التي يقال إنها مرتبطة بـ"إسرائيل "و"إيبامينونداس"، ووجهت إليهما تهمة "العمل بدون تصريح، وانتهاك اللوائح بشكل متكرر، والتلاعب بأنظمة المساعدات الملاحية بطريقة تعرض السلامة البحرية للخطر”، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم الإيرانية".

وأشار بيان البحرية الإيرانية إلى أن "السفينتين كانتا تحاولان الخروج من مضيق هرمز سرا عندما تم اكتشافهما من قبل وحدات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني واعتراضهما بما يتماشى مع حماية حقوق الأمة الإيرانية في الممر المائي الاستراتيجي".

وأضاف البيان أنه "تم نقل السفينتين إلى المياه الإقليمية الإيرانية لتفتيش شحناتهما ووثائقهما وسجلاتهما ذات الصلة".

وشددت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني كذلك على أن "أي محاولة لعرقلة اللوائح الإيرانية المعلنة للمرور عبر مضيق هرمز، أو الانخراط في أنشطة تتعارض مع الملاحة الآمنة في هذا الطريق الاستراتيجي، ستقابل بإجراءات حازمة وقانونية بعد المراقبة والتقييم الكاملين".

المصدر / وكالات