"معاريف" تُهاجم نتنياهو: دمارنا من صنع يديك .. جلبتَ أكبر كارثة على "إسرائيل"

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن ما يحدث الآن من دمار وخراب في "إسرائيل" جاء بصنع أيدي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورغباته غير المفهومة بالافتخار في ما وصفته "ملاك الخراب".

وهاجمت الصحيفة العبرية، بنيامين نتنياهو مؤكدة أنه جلب على "إسرائيل" أكبر كارثة مرت عليها.

وأوضحت أنّ الكارثة المركزية والرئيسية والأشد التي قد تؤدي إلى خراب ما يُسمى "الهيكل الثالث" هي كارثة الشرخ والصدع التي تفكك "المجتمع" الإسرائيلي.

وأضافت "ما نراه من حولنا هو من صنع يدي نتنياهو لكي يفتخر به ملاك الخراب".

وتأتي الانتقادات في ظل الحروب التي شنّتها "إسرائيل" على عدّة جبهات، ولا سيما في إيران ولبنان وغزة، دون تحقيق الأهداف التي يضعها نتنياهو في بداية أيّ حرب.

