أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، السبت، أن نسبة الاقتراع في الانتخابات المحلية لعام 2026 بلغت 24.53 بالمئة حتى الساعة الواحدة ظهرا، مؤكدة سير العملية بسلاسة وانتظام في جميع المراكز.

وقالت اللجنة في بيان إن عدد المقترعين بلغ 252 ألفا و549 ناخبا من إجمالي مليون و29 ألفا و550 ممن يحق لهم التصويت

وأضافت أن الاقتراع في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة يسير وفق المخطط، حيث بلغ عدد المقترعين 9739 بنسبة 13.8 بالمئة.

وتوجه الفلسطينيون السبت إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في الهيئات المحلية، في انتخابات تشمل 183 هيئة من أصل 420 بالضفة الغربية، إضافة إلى بلدية دير البلح بقطاع غزة.

ويدلي الناخبون بأصواتهم في 491 مركزًا تضم 1922 محطة اقتراع، وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة من مساء السبت.

وتشتمل الانتخابات 90 مجلسًا بلديًا، من بينها بلدية دير البلح، تتنافس فيها 321 قائمة انتخابية تضم 3773 مرشحًا، إضافة إلى 93 مجلسًا قرويًا يتنافس على مقاعدها 1358 مرشحًا.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، مشاركة أكثر من 500 موظف في تأمين وتنظيم انتخابات بلدية دير البلح، مؤكدا أنها "محطة مهمة لتعزيز المسار الديمقراطي وتطوير الحكم المحلي".

وقال في بيان إن إجراء الانتخابات يهدف إلى ترسيخ المشاركة المجتمعية والتداول السلمي للمسؤوليات، مشددا على دعم هذه الخطوة لتحسين الخدمات.

وأوضح أن الجهات الحكومية عملت على تذليل العقبات لضمان انتخابات "نزيهة وشفافة تعكس إرادة المواطنين"، مشيرا إلى أن مشاركة مئات الموظفين تعكس تكاملا مؤسسيا يسهم في إنجاح العملية.

وأعرب المكتب عن أمله في تعميم تجربة دير البلح على بلديات أخرى في قطاع غزة.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، أفادت بأن الانتخابات البلدية في دير البلح تجري عبر 12 مركز اقتراع تضم 100 محطة انتخابية موزعة جغرافيًا في أنحاء المدينة، بما يتيح سهولة وصول الناخبين.

وتُجرى انتخابات الهيئات المحلية لعام 2026 وفقًا لقانون الانتخابات الجديد الصادر في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، والذي حدد نظامين انتخابيين مختلفين؛ هما نظام التمثيل النسبي (القائمة المفتوحة) للمجالس البلدية، ونظام الأغلبية (الترشح الفردي) للمجالس القروية.

وتتم عملية الاقتراع في المجالس البلدية عبر وضع إشارة (صح) داخل المربع الواقع إلى يمين قائمة انتخابية واحدة فقط، ومن ثم اختيار خمسة مرشحين أو مرشحات من القائمة ذاتها.

أما في المجالس القروية، فيقوم الناخب باختيار خمسة مرشحين ومرشحات من بين الأسماء الظاهرة في ورقة الاقتراع.

وتتم عملية فرز الأصوات داخل محطات الاقتراع بحضور المراقبين ووكلاء القوائم والصحفيين، حيث توثق النتائج في محاضر رسمية تُعلق على أبواب المحطات، قبل نقلها إلى مركز إدخال البيانات المركزي.

وستعقد لجنة الانتخابات المركزية، غدًا الأحد، مؤتمراً صحفياً لإعلان نتائج الانتخابات المحلية 2026، بما يشمل عدد الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها كل قائمة وأسماء الفائزين في كل هيئة محلية، إلى جانب نسب المشاركة النهائية على مستوى الهيئات كافة.

وبيّنت "لجنة الانتخابات" أن هذه النتائج تكون قابلة للطعن لدى محكمة الانتخابات خلال أسبوع من تاريخ إعلانها.

ودعت اللجنة إلى ضرورة متابعة تطورات العملية الانتخابية والحصول على المعلومات المحدثة بشكل دوري من خلال موقعها الإلكتروني (www.elections.ps) ومنصاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية المواطنين المسجلين في دير البلح للتوجه إلى نقاط الاقتراع المحددة والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي، وتسجيل نسبة مشاركة عالية في الإقتراع، لما في ذلك من رسالة تحدي سياسية والبرهنة بنضج أننا شعب يحب الحياة ما استطاع إليها سبيلاً.

كما أعربت القوى الوطنية والإسلامية عن تقديرها لتعاون الجميع بإرادة وفهم في سبيل إنجاح يوم ديمقراطي في مدينة دير البلح، لافتة إلى أنه يُؤسس لمرحلة مقبلة عنوانها التداول السلمي للسلطة والانتخابات الشاملة في إطار الإجماع الوطني على كامل التراب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين