الاحتلال يُواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النَّار في قطاع غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار بشكل مباشر تجاه المواطنين، بالإضافة إلى تعمّد مباشر في استهداف نقاط تجمع الشرطة ومركباتهم ما أدى لوقوع مجازر دامية وارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين خاصة خلال الأيام الماضية.

وفي رصد آخر التطورات، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها في عرض البحر غرب مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، بينما واصل الاحتلال عمليات النسف للمنازل السكنية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الطفلة دعاء محمد سليمان رحيم، صباح السبت، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها قبل أيام بنيران قوات الاحتلال، غربي دير البلح، وسط قطاع غزة.

ومساء أمس، ارتقى شهيدان وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلًا قرب مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

وأعلنت وزارة الداخلية، ارتقاء 7 شهداء بينهم ضابطان ومعاونا شرطة و3 مواطنين، وإصابة عدد آخر بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة للشرطة في طريق عودتها بعد إنهاء شجار عائلي بمدينة خانيونس جنوب القطاع.

وفي وقت سابق، استشهد عنصران من الشرطة وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، إن طائرات الاحتلال تستهدف دورية للشرطة قرب مركز شرطة الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، ما أدى لوقوع عدد من الشهداء والجرحى.

