الشُّرطة تنعى ضابطين استشهدا بغارة إسرائيليَّة على مدينة غزَّة

نعت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية في غزة، يوم الجمعة، اثنين من ضباطها بعد ارتقائهما بقصف الاحتلال لدورية شرطة، في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وقالت الشرطة في بيان صحافي، "تعبر المديرية العامة للشرطة عن إدانتها الشديدة لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي عدداً من ضباط وعناصر الشرطة أثناء عملهم الرسمي قرب مركز شرطة الشيخ رضوان غرب مدينة غزة عصر اليوم، ما أدى إلى استشهاد الضابطين وهما: النقي عمبران عمر اللدعة (59 عاماً)، والملازم أحمد إبراهيم القصاص (40 عاماً)، وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة.

وطالب البيان، الصليب الأحمر بأداء واجبه في الضغط على الاحتلال من أجل وضع حد لجرائم استهداف الشرطة المدنية، والتي بلغ عدد ضحاياها منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي (27) شهيداً وعشرات المصابين من الضباط والعناصر.

وأكد أن استمرار صمت المنظمات الدولية على استهداف عناصر الشرطة المدنية يعد تواطؤاً مع الاحتلال وتشجيعاً له على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق جهاز مدني محمي بموجب القانون الدولي.

وشدد على أن جهاز الشرطة يقدم خدماته للمواطنين في قطاع غزة في مختلف جوانب الحياة اليومية، ولا يوجد أي مبرر لاستهدافه وقتل عناصره.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 197 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة الهشة في قطاع غزة؛ والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية.

ووفق المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى 791 شهيداً، إضافة إلى 2235 إصابة. بينما بلغت الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، 72,568 شهيداً، إلى جانب 172,338 إصابة.

