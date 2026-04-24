70 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى وباحاته رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وزارة الأوقاف في القدس، بأن 70 ألف مُصلٍّ أدوا صلاة الجمعة في الأقصى وباحاته، حيث توافد الأهالي إلى الأقصى، فيما منعت قوات الاحتلال بعض النشطاء من أداء الصلاة فيه.

وأفادت محافظة القدس، أن قوات الاحتلال أخرجت المبعدين نظام أبو رموز والحاجة نفيسة خويص والناشط محمد أبو الحمص من منطقة طريق المجاهدين، واقتادتهم إلى خارج أسوار البلدة القديمة، ومنعتهم من أداء الصلاة داخل المسجد الأقصى.

وانطلقت دعوت للزحف وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، والحشد الواسع لأداء صلاة اليوم الجمعة، ردا على تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين.

وأكدت الدعوات أهمية تكثيف الرباط في الأقصى، واستثمار أي لحظة لتعزيز التواجد الفلسطيني في المسجد المبارك، لحمايته من مخططات التهويد المتزايدة بحقه.

وشددت على أن صورة المصلين وحشودهم الكبيرة في الأقصى، هي أبلغ رسالة للدفاع عنه وتأكيد الأحقية الدينية والتاريخية للفلسطينيين بمسجدهم.

