بريطانيا تغلق وحدةً لرصد انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي

"كاف" يدرس سحب تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2027 من أوغندا وكينيا وتنزانيا

الداخلية السورية تعلن اعتقال "جزار التضامن".. من هو أمجد يوسف؟

الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النَّار في غزة

ارتفاع أسعار النفط عالميًا

إيران تمنح روسيا ودولًا أخرى استثناءات من رسوم مضيق هرمز

مشاهد جديدة للشهيد "أبو عبيدة" مع عائلته خلال الحرب على غزة (شاهد)

القدس: الاحتلال يخطر بإخلاء 7 شقق سكنية في حي بطن الهوى

بينهم أسير محرر وشقيقته.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة

24 ابريل 2026 . الساعة 13:51 بتوقيت القدس
تواصل بريطانيا محاولات طمس كل مؤسسة أنشأت لرصد جرائم الاحتلال لمحاسبته

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، بأن الحكومة البريطانية أغلقت وحدة في وزارة الخارجية معنية برصد انتهاكات "إسرائيل" المحتملة للقانون الدولي في قطاع غزة ولبنان، "على خلفية تخفيضات في الميزانية داخل الوزارة".

وأوضحت الصحيفة أنّ قرار إغلاق وحدة القانون الدولي الإنساني "يأتي عقب مراجعة أجراها ​أولي روبنز​، المسؤول في وزارة الخارجية الذي أقاله رئيس الحكومة البريطانية ​كير ستارمر​ الأسبوع الماضي، على خلفية فضيحة سفير لندن في واشنطن ​بيتر ماندلسون"​.

وذكرت أنّ "القرار يعني أيضاً توقف تمويل مشروع رصد النزاعات والأمن الذي يديره مركز مرونة المعلومات (CIR)، والذي يُنفّذ مجموعة من الأعمال لصالح وزارة الخارجية، بما في ذلك أكبر مشروع رصد مفتوح المصدر في العالم للحوادث في إسرائيل وفلسطين ولبنان".

وأشارت الصحيفة البريطانية أنّ المسؤولين حُذّروا من أن إغلاق مشروع رصد النزاعات والأمن، "سيحرم وزارة الخارجية من الوصول إلى قاعدة بيانات تضم 26 ألف حادثة موثقة في الشرق الأوسط".

ويُعدّ هذا البرنامج الوحيد في بريطانيا الذي "يجمع ويتحقق ويحلل حوادث حقوق الإنسان والصراع في إسرائيل والأراضي المحتلة".

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
متعلقات

الأكثر قراءة