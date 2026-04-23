استشهاد طفل برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام نابلس

متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهد طفل، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها المستمر لمدينة نابلس.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد الطفل يوسف سامح اشتية (15 عاما) متأثرا بإصابته الخطيرة في منطقة الكتف.

وصباح الخميس، اقتحم جيش الاحتلال نابلس وداهم بناية في حي رفيديا، وأجرى تحقيقا ميدانيا مع مواطنين.

اللحظات الأولى عقب إعلان استشهاد الفتى "يوسف سامح اشتية" في مستشفى نابلس التخصصي

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص خلال انسحابها من المدينة باتجاه منطقة بيت وزن، ما أدى إلى إصابة شاب.

ومنذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية عن استشهاد نحو 1153فلسطينيا، وإصابة الآلاف، وفقا لبيانات فلسطينية رسمية.