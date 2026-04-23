بين الصعقات والانتظار... قلب الحاج أبو باسل معلّق على فرصة نجاة

حماس: جرائم الاحتلال في غزّة تصعيد إجرامي يؤكد استمرار الإبادة

صالح... طفل حمل اسم أبيه ولحق به شهيدًا رغم "وقف النار"

استشهاد طفل برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام نابلس

الاحتلال يعلن البدء بإعادة تأسيس مستوطنة "غانيم" شرقي جنين

"إسرائيل" تبرم صفقة بمئات الملايين لتعزيز مخزون الذخائر الجوية

شهداء وإصابات في قصف الاحتلال مركبة وتجمعًا للمواطنين بغزة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

بالأسماء.. الكشف عن أماكن احتجاز 35 معتقلاً من غزة في سجون الاحتلال

أشكنازي: نتائج حرب "زئير الأسد" تحول إلى "مواء القط"

بالفيديو استشهاد طفل برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام نابلس

23 ابريل 2026 . الساعة 16:18 بتوقيت القدس
...
الطفل يوسف سامح اشتية (15 عاما).jpg-75d602bd-7184-458e-8568-2d49df346ae7.jpg
متابعة/ فلسطين أون لاين

 استشهد طفل، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها المستمر لمدينة نابلس.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد الطفل يوسف سامح اشتية (15 عاما) متأثرا بإصابته الخطيرة في منطقة الكتف.

وصباح الخميس، اقتحم جيش الاحتلال نابلس وداهم بناية في حي رفيديا، وأجرى تحقيقا ميدانيا مع مواطنين.

 اللحظات الأولى عقب إعلان استشهاد الفتى "يوسف سامح اشتية" في مستشفى نابلس التخصصي

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص خلال انسحابها من المدينة باتجاه منطقة بيت وزن، ما أدى إلى إصابة شاب.

ومنذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية عن استشهاد نحو 1153فلسطينيا، وإصابة الآلاف، وفقا لبيانات فلسطينية رسمية.

 

#جيش الاحتلال #نابلس #الضفة الغربية #اقتحامات في الضفة

متعلقات

