"إسرائيل" تبرم صفقة بمئات الملايين لتعزيز مخزون الذخائر الجوية

أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية، الخميس، توقيع عقود شراء طويلة الأمد لذخائر جوية من إنتاج شركة إلبيت سيستمز، بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار، ضمن خطط لرفع الجاهزية العسكرية خلال السنوات المقبلة.

وفي بيان لها، ذكرت أن مديرية المشتريات "الدفاعية" أصدرت أوامر شراء متعددة السنوات، تزيد قيمتها عن 600 مليون شيكل، بهدف دعم الاستعداد لمواجهة "سيناريوهات قتالية قريبة"، في ظل ما وصفته بـ"مرحلة أمنية مزدحمة بالتحديات".

وبيّنت أن عمليات التصنيع ستتم داخل منشآت الشركة المنتشرة في أنحاء "إسرائيل"، في إطار توجه لتعزيز الإنتاج المحلي.

اقرأ أيضا: جسر جوي أمريكي لإمداد "إسرائيل" بالذخائر والصواريخ الاعتراضية

وفي السياق، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن وزارته تسعى إلى تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في مجال الذخائر، مشددًا على ضرورة امتلاك الجيش القدرة على التحرك بسرعة وفعالية دون الاعتماد على مصادر خارجية.

من جانبه، اعتبر المدير العام لوزارة الحرب، اللواء احتياط أمير بارعام، أن الصفقة تمثل خطوة عملية ضمن استراتيجية توسيع القاعدة الصناعية الدفاعية، وتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية في ظل التحديات الراهنة.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أشار في مناسبات سابقة إلى توجه "إسرائيل" نحو تقليل الاعتماد على الخارج في مجال التسلح، مع استمرار اعتماد الجيش بشكل أساسي على القوة الجوية في عملياته العسكرية.

