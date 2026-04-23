الصحة بغزة: 6 شهداء و 18 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: 6 شهداء و 18 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

23 ابريل 2026 . الساعة 13:39 بتوقيت القدس
وداع الشهيد يحيى شلهوب جراء قصف من مسيرة إسرائيلية بمنطقة المسلخ بخان يونس

أصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم الخميس،  التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن 6 شهداء و 18 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 972 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2,235 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 761 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية في غزة إلى 72,568 شهيدًا، و172,338 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
