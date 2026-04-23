بالأسماء.. الكشف عن أماكن احتجاز 35 معتقلاً من غزة في سجون الاحتلال

نشر مكتب إعلام الأسرى، يوم الخميس، مرفقًا بأسماء أسرى من قطاع غزة عُرف أماكن احتجازهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال "إعلام الأسرى"، إنه تلقّى ردودًا بشأن أماكن احتجاز 35 أسيرًا عبر جيش الاحتلال"، مشيرًا إلى أن العديد من معتقلي غزة ما زالوا رهن جريمة الإخفاء القسري.

مرفق الأسماء :

• احمد موسى مسيمي/ مجدو

• احمد ماهر زعانين/ سديه تيمان

• محمد عمر عثمان/ سديه تيمان

• عبد الكريم كامل حميد/ النقب

• ماهر فؤاد مدهون/ النقب

• أنور عبد الهادي أبو كلوب/ نفحة

• نضال عبد الكريم قعدان/ النقب

• إبراهيم خليل زقوت/ نفحة

• عصام تيسر عطعوط/ النقب

• سمير زياد أبو عودة/ نفحة

• زكريا قاسم فيومي/ نفحة

• نائل تيسير نكر يازجي/ النقب

• اسلام محمد أقرع/ نفحة

• علي فؤاد أبو معمر/ سديه تيمان

• أحمد هاشم الاغا/ نفحة

• هاشم أحمد الاغا/ نفحة

• براق أحمد الاغا/ نفحة

• محمد عطالله/ نفحة

• مصطفى عصمت جرباوي/ النقب

• نبيل مازن نبيل محمود/ النقب

• محمد سعيد جمال زبدة/ النقب

• مطيع عمران محمد غبن/ النقب

• رأفت يوسف أحمد شبات/ النقب

• صهيب يحيى سامي صبح/ النقب

• أحمد ماجد وحيدي/ نفحة

• إبراهيم حمدان/ النقب

• سعيد محند بريم/ النقب

• باسل الرنتيسي/ نفحة

• رائد ودية شحريت/ النقب

• محمد باسل يوسف عسلية/ سديه تيمان

• علاء جمعة محمد هسي/ سديه تيمان

• معاذ معين أبو الجديان/ سديه تيمان

• حسام رضوان/ سديه تيمان

• محمد اسليم/ سديه تيمان

• عبدالله حرب/ سديه تيمان

وبحسب المعطيات حتى مطلع نيسان/أبريل 2026، بلغ عدد الأسرى أكثر من (9600)، بينهم (86) أسيرة و(350) طفلًا، فيما وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى (3532)، وبلغ عدد المصنفين “مقاتلين غير شرعيين” (1251)، دون احتساب جميع معتقلي غزة في المعسكرات العسكرية.



المصدر / فلسطين أون لاين