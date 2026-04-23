أشكنازي: نتائج حرب "زئير الأسد" تحول إلى "مواء القط"

قال المحلل العسكري آفي أشكنازي إن الحرب التي أُطلق عليها إسرائيليا اسم "زئير الأسد" انتهت بنتائج مغايرة للتوقعات، معتبرًا أن "المنتصر الأكبر" في هذه المواجهة هو إيران، وذلك في تقييم نشرته صحيفة هآرتس العبرية.

وأوضح أشكنازي أن ما وصفه بـ"زئير الأسد" تحوّل فعليًا إلى "مواء القط"، في إشارة إلى تراجع النتائج مقارنة بالأهداف المعلنة، مؤكدًا أن مخرجات الحرب لا تعكس تفوقًا إسرائيليًا واضحًا.

وأشكنازي عسكري إسرائيلي متقاعد، تقلد منصب "رئيس الأركان" التاسع عشر في جيش الاحتلال ووزير الخارجية.

وأضاف اشكنازي أن "إسرائيل" راهنت بشكل كامل على الدعم الأمريكي، لا سيما من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، إلا أن مجريات الحرب كشفت عن فجوة بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية، حيث بدا أن حسابات واشنطن تختلف عن أولويات "تل أبيب".

وأشار إلى أن الشارع الإسرائيلي خرج من هذه الحرب بحالة من الإحساس بعدم الرضا، في ظل شعور متزايد بالإحباط لدى الجنود، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه بغياب مستوى سياسي قادر على تحقيق نتائج حاسمة أو إدارة المعركة بما يلبي التوقعات.

ويعكس هذا التقييم، بحسب أشكنازي، حالة من الجدل داخل "إسرائيل" بشأن أداء القيادة السياسية والعسكرية، في أعقاب الحرب ونتائجها.





المصدر / فلسطين أون لاين