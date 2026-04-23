الكشف عن مصير 35 معتقلاً من غزة وسط مخاوف من استمرار الإخفاء القسري

أعلنت مؤسسات حقوقية عن تحديد أماكن احتجاز 35 أسيراً من أبناء قطاع غزة داخل سجون الاحتلال، وذلك بعد جهود قانونية ومتابعات حثيثة لمعرفة مصيرهم عقب اعتقالهم خلال الحرب الأخيرة.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، الخميس، أن هذه المعلومات جاءت بعد تلقي ردود رسمية من جيش الاحتلال، حيث تبين أن هؤلاء الأسرى موزعون على عدد من المنشآت والسجون العقابية، أبرزها سجن "نفحة"، وسجن "النقب"، ومعتقل "سيديه تيمان"، إضافة إلى سجن "مجدو".

ورغم هذا الكشف الجزئي، حذرت المؤسسات الحقوقية من أن سياسة الإخفاء القسري ما تزال قائمة، إذ تواصل سلطات الاحتلال رفضها الإفصاح عن معلومات دقيقة وواضحة تتعلق بأعداد المعتقلين الحقيقية وأوضاعهم الصحية والقانونية.

ولفت البيان إلى وجود نحو 1251 معتقلاً يخضعون لما يسمى بقانون "المقاتل غير الشرعي"، وهو إجراء تعسفي يسمح للاحتلال باعتقال الفلسطينيين لفترات مفتوحة دون توجيه تهم محددة أو عرضهم على محاكم عادلة.

واختتمت المؤسسات بيانها بالتأكيد على أن استمرار حجب المعلومات وغياب الشفافية الكاملة يفاقمان من المخاوف الحقوقية حول سلامة المعتقلين، في ظل توارد شهادات عن تعرضهم لانتهاكات جسيمة، كما يكرسان معاناة العائلات الفلسطينية التي تعيش حالة من القلق والترقب المستمر لمعرفة مصير أبنائها، وسط غياب تام لأي رقابة خارجية على أماكن احتجازهم.

المصدر / فلسطين أون لاين