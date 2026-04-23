إيران تُنفذ حكم الإعدام بحق مدان بالتخابر مع الاستخبارات الإسرائيلية

23 ابريل 2026 . الساعة 10:15 بتوقيت القدس
اعلانات عدة تصدر من السلطات الإيرانية لتنفيذ أحكام بالإعدام على متعاونين مع مخابرات الاحتلال

أعلنت وكالة "ميزان" الإخبارية، المعبرة عن السلطة القضائية الإيرانية، الأربعاء، عن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مواطن أُدين بتهم أمنية تتعلق بالتعاون مع جهات خارجية.

ووفقاً للبيان الصادر عن الوكالة، فإن الشخص الذي نُفذ بحقه الحكم يُدعى "سلطان علي شيرزادي فخر"، حيث أثبتت التحقيقات تورطه في أنشطة لصالح جماعة "مجاهدي خلق" المعارضة التي ينتمي إليها منذ أعوام، بالإضافة إلى إدانته بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي.

وأكدت السلطة القضائية في تقريرها أن تنفيذ العقوبة جاء بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية والمراحل التقاضي، حيث صادقت المحكمة العليا الإيرانية بشكل نهائي على قرار الإعدام قبل الشروع في تنفيذه.

وصباح الإثنين الماضي، أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، تنفيذ حكم الإعدام بحق رجلين أدينا بالتجسس لصالح جهاز استخبارات الاحتلال الإسرائيلي "الموساد".

 وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن حكمَي الإعدام نُفذا بحق محمد معصوم شاهي وحامد وليدي، مشيرًا إلى أنهما كانا ضمن "شبكة تجسس مرتبطة بالموساد"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات القضية أو تاريخ توقيفهما.

وتأتي هذه الأحكام المتواصلة في وقت تشهد فيه إيران حالة من الاستنفار الأمني المكثف؛ حيث تتبنى طهران خطاباً رسمياً يُصنف هذه الإجراءات كجزء من "حرب استخباراتية" مفتوحة تتعرض لها البلاد.

المصدر / وكالات
