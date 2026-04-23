"أزعج هيغسيث في تواصله!".. "البنتاغون" يطيح بوزير البحرية الأمريكي

أطفال غزة.. دماءٌ تكسر قيد الحصار وتفضح زيف العالم

طقس فلسطين: أجواء صافية ومعتدلة

"إسرائيل" لن تحميكم .. وعي الطوفان

قاليباف: إعادة فتح مضيق هرمز غير ممكن في ظلّ الحصار

لبنان.. البحث مستمر عن الصحافية آمال خليل بعد غارة إسرائيلية

شهداء وإصابات في قصف الاحتلال على بيت لاهيا وخانيونس

استشهاد الصحفية آمال خليل في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

ثلاث سنوات من الغياب… أحمد أبو طعيمة بين روايات الأسر وضياع الحقيقة

سحب الهويات في القدس: إحدى أدوات العبث في الميزان الديموغرافي

"أزعج هيغسيث في تواصله!".. "البنتاغون" يطيح بوزير البحرية الأمريكي

23 ابريل 2026 . الساعة 09:18 بتوقيت القدس
وزير البحرية ⁠جون سي فيلان

أعلنت وزارة ⁠الحرب الأمريكية "البنتاغون" أن وزير البحرية ⁠جون سي فيلان ⁠سيغادر ⁠منصبه وبشكل فوري.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن إقالة وزير البحرية جاءت عقب أشهر من التوتر مع وزير الحرب بيت هيغسيث.

ونقلت شبكة "سي أن أن" عن مصادر أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث كان مستاء من تواصل وزير البحرية المباشر مع الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت أن هيغسيث كان يرى أن وزير البحرية يتباطأ في تنفيذ إصلاحات بناء السفن، وأن التوتر بينهما استمر لأشهر.

ويأتي رحيل فيلان عقب إقالة رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال راندي جورج، واثنين من كبار الضباط الآخرين في وقت سابق من هذا الشهر، في خضم الحرب التي تقودها الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إيران.

اقرأ أيضًا: هيغسيث يطيح بقائد أركان الجيش الأمريكي

وأقالت إدارة الرئيس الأمريكي -منذ عودته إلى منصبه مطلع العام الماضي- العديد من العسكريين الرفيعي المستوى، بمن فيهم رئيس هيئة أركان الجيش المشتركة الجنرال تشارلز براون دون تقديم أيّ مبرّر في فبراير/شباط 2025، فضلا عن مسؤولين عسكريين كبار آخرين في القوات البحرية وخفر السواحل.

كما أعلن رئيس أركان القوات الجوية تنحيه من دون تقديم سبب لذلك، بعد عامين فقط من توليه منصبه لولاية تبلغ أربع سنوات، فيما استقال قائد القيادة الجنوبية الأمريكية بعد عام واحد من توليه منصبه.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#البنتاغون #وزير الحرب #الحرب على إيران #بيت هيغسيث #وزير البحرية

