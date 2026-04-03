إقالة في قلب الحرب.. هيغسيث يطيح بقائد أركان الجيش الأمريكي

أكد المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل التقارير التي تفيد باستقالة رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال راندي جورج، عقب أن طلب وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث منه التنحي والتقاعد الفوري من منصبه.

وكشف المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل -في إعلان مفاجئ- إحالة الجنرال جورج -الذي تولى منصبه عام 2023- إلى التقاعد الفوري، قاطعا فترة ولايته الطبيعية التي تمتد لأربع سنوات.

وقال بارنيل في بيان نُشر على منصة التواصل الاجتماعي"X": "يتقاعد الجنرال راندي جورج من منصبه كرئيس أركان الجيش الأمريكي الحادي والأربعين، اعتبارا من تاريخه".

وأضاف: "تعرب وزارة الحرب عن امتنانها للجنرال جورج على عقود من الخدمة لبلادنا. ونتمنى له التوفيق في تقاعده".

وتأتي الإقالة بينما يُتوقع -وفقا لمراقبين- أن تشارك وحدات القوات البرية في أكبر صراع تخوضه واشنطن في الشرق الأوسط منذ عقدين، إذا قررت واشنطن الدفع بقوات برية في الحرب الجارية حاليا على إيران.

ويرى محللون أن الإطاحة بجورج قد تعني تعطيل رؤية تحديثية بأكملها في وقت يبدو فيه الجيش بأمس الحاجة إليها لمواجهة تعقيدات الميدان.

وفقا لبعض التحليلات، تندرج إقالة جورج ضمن ما يصفه مراقبون بـ"حملة تطهير" قادها هيغسيث منذ توليه منصبه، وأطاح خلالها بأكثر من 12 جنرالاً وأميرالاً من الصف الأول. المعيار غير المعلن لهذه الإقالات -بحسب مصادر عسكرية- هو مدى "تطابق" رؤية هؤلاء الضباط مع الأجندة السياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

