حين يتكلم الصمت.. قراءة نفسية إرشادية في معاناة من لا يشتكي

في غرف الإرشاد النفسي، لا تكون الكلمات دائمًا هي المدخل الأول للفهم.

أحيانًا، يدخل إلينا أشخاص لا يحملون شكوى واضحة، ولا يسردون قصة متماسكة، ولا يطلبون حلاً مباشرًا.

يجلسون بهدوء، يجيبون باختصار، أو يكتفون بالصمت.!

لكن هذا الصمت —لمن يُحسن الإصغاء— ليس فراغًا، بل امتلاءٌ كثيف بالمشاعر المؤجلة، والآلام المؤجلة، والدموع التي لم تجد طريقها إلى الخارج.

إن الإنسان الذي “لا يتكلم” ليس بالضرورة إنسانًا بلا معاناة، بل قد يكون الأكثر احتشادًا بها؛ فالصمت، في كثير من الأحيان، ليس علامة راحة، بل استراتيجية بقاء، تعلمها الفرد عبر سنوات من القمع، أو الخذلان، أو عدم الأمان، حتى أصبح التعبير عن الألم يبدو له مخاطرة لا تُحتمل.

الصمت كآلية دفاعية

من منظور نفسي، يمكن فهم هذا النمط في ضوء آليات الدفاع.. فالكبت، والإنكار، والتجنب، كلها أدوات يلجأ إليها الإنسان لحماية ذاته من الانهيار.

حين لا يجد الفرد بيئة آمنة للتعبير، أو يتعلم أن شكواه لا تُسمع أو تُقابل بالاستهزاء أو الإهمال، فإنه يُعيد توجيه الألم إلى الداخل.

هناك، يتراكم بصمت، ويتحول إلى قلق مزمن، أو اكتئاب خفي، أو حتى أعراض جسدية بلا تفسير عضوي واضح.

إن “البكاء الصامت” هو أحد أعمق أشكال التعبير الإنساني.. هو ليس ضعفًا، بل مؤشر على أن الداخل لم يعد يحتمل.

لكن المفارقة أن هذا البكاء لا يُرى، ولا يُفهم، ولا يُستجاب له، مما يزيد من عزلة صاحبه.

حين يصبح الصمت لغة

في العمل الإرشادي، علينا أن نُعيد تعريف التواصل.. فليس كل تواصل لفظي، وليس كل صمت انقطاعًا.

أحيانًا، تكون نظرة العين، أو ارتجاف الصوت، أو طول الصمت بين الجمل، أكثر دلالة من الكلمات نفسها.

هنا، يتحول دور المرشد من “مستمع للكلام” إلى “قارئ لما وراء الكلام”.

إن بناء العلاقة الإرشادية مع هذا النمط من المسترشدين يتطلب صبرًا خاصًا، وحضورًا إنسانيًا دافئًا، خاليًا من الضغط.. فمحاولة “إجبار” الشخص على الكلام قد تعيد إنتاج خبراته السابقة في القمع، وتدفعه لمزيد من الانغلاق.

بدلًا من ذلك، يحتاج إلى مساحة آمنة، يشعر فيها أن صمته مقبول، وأن وجوده غير مشروط بقدرته على التعبير.

ما الذي يحتاجه من لا يتكلم؟

ليس بالضرورة أن نطلب منه أن يتكلم فورًا، بل أن نُطمئنه أولًا.. أن نُعيد له الإحساس بأن مشاعره مشروعة، وأن صمته مفهوم، وأنه ليس مضطرًا للدفاع عن نفسه أو تبرير ما يشعر به.

قد نبدأ بأسئلة مفتوحة، غير ضاغطة، أو نستخدم وسائل تعبير بديلة: الكتابة، الرسم، أو حتى الوصف غير المباشر للمشاعر.

المهم هو فتح نافذة صغيرة في جدار الصمت، دون أن نهدمه بعنف.

كما أن التحقق الانفعالي (Emotional Validation) يلعب دورًا محوريًا.. حين يشعر الفرد أن ما بداخله “مفهوم” حتى دون أن يُقال بالكامل، يبدأ تدريجيًا في الاقتراب من ذاته، ومن الآخر.

بين الصمت والانفجار

الخطر الحقيقي في هذا النمط لا يكمن في الصمت ذاته، بل في استمراريته دون متنفس.. فالمشاعر المكبوتة لا تختفي، بل تبحث عن طريق آخر: نوبات غضب مفاجئة، انسحاب اجتماعي، إرهاق نفسي مزمن، أو حتى انهيارات حادة.

من هنا، فإن التدخل الإرشادي المبكر ليس رفاهية، بل ضرورة.. ليس فقط لمساعدة الفرد على التعبير، بل أيضًا لتفكيك القناعات التي رسخت داخله أن “الكلام لا يفيد”، أو أن “الضعف مرفوض”.

خاتمة: الإصغاء لما لا يُقال

في عالم يزدحم بالكلام، قد يكون أعظم ما نقدمه هو الإصغاء الحقيقي.. ليس فقط لما يُقال، بل لما يُخفى.. فخلف كل صمت قصة، وخلف كل دمعة مكبوتة حكاية تنتظر من يمنحها الأمان لتُروى.

إن مسؤوليتنا كمرشدين —وكبشر— ليست أن نجعل الآخر يتكلم، بل أن نكون جديرين بأن يُقال لنا.

حينها فقط، يبدأ الصمت في التحول من عبءٍ ثقيل، إلى جسرٍ نحو التعافي.

المصدر / فلسطين أون لاين