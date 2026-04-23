خروقاتٌ تحصد أرواحًا جديدة.. شهداء ومصابون في غارات الاحتلال على غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته وانتهاكاته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة لتنصله من الالتزام بالبروتوكول الإنساني، فيما تواصل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الوسطاء والدول الضامنة بضرورة إلزام الاحتلال بالتوقف عن خروقاته والالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق كافة.

وفي رصد آخر التطورات الميدانية، ارتقى 3 شهداء بينهم عنصران من الدفاع المدني في قصف الاحتلال سيارة مدنية على شارع صلاح الدين بالقرب من مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

والشهداء الثلاثة هم: حازم العايدي، و إبراهيم منصور، و ماهر الطنطاوي

واستُشهد، فجر الخميس، مواطناً وأصيب 3 آخرون في استهداف مسيرة إسرائيلية منطقة المسلخ جنوبي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ومساء أمس، استشهد خمسة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال المسير مجموعة من المواطنين قرب مسجد القسام في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال غزة.

وواصلت مدفعية استهداف مناطق شرقي القطاع، وشرقي خانيونس، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه مواصي رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 786 شهيدًا، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2,217، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 761 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية في غزة إلى 72,562 شهيدًا، و 172,320 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين